長軟落去無好結果！僅28%港男主動求醫｜即睇男士自救不二之選

有病當然要睇醫生，但若果是關於一些相對敏感的問題時，大家未必會願意主動尋求協助，例如是陽痿。然而，如不正視問題便無法解決，長「軟」症狀更有可能是身體內部的其他問題導致，畏疾忌醫有機會危害健康。專為香港男士而設的網上診所noah，提供隱密、專業、便利的診症服務及療程，即看內文了解noah如何讓男士安在家中便能解決一切「男」題。



不舉可能增加早死風險？

勃起功能障礙（即不舉或陽痿）是極常見的疾病，根據香港大學李嘉誠醫學院的報告指出，全港有超過六成男性受此問題困擾。這個問題的成因眾多，包括壓力、焦慮、疲勞和喝酒等等，亦有可能是潛在健康問題，例如高血壓、藥物副作用或荷爾蒙問題等的早期症狀。此外，有勃起功能障礙的男性比一般男性患上心臟病的機率多出59%，而同時中風和早逝的機率亦會增加，是不得不正視的問題。

僅28％男士積極自救

然而，據家計會的數據指，只有28％不舉男士會嘗試尋找方法自救，有72.5%男士選擇忽視問題。要知道，長「軟」除了是身體健康的警號外，對男性的心理影響同樣重大，假如男性對自己的性能力產生懷疑，加劇焦慮和憂鬱情緒，造成惡性循環，當然夫妻或伴侶關係亦會因此而大受打擊。

線上診所幫你解決「男」題

對於相關疾病，男性畏疾忌醫的原因無他，可能是難以啟齒，亦可能是擔心治療或服藥的副作用，更有可能是不清楚有哪些解決途徑而選擇不去治療。為了幫助男士更隱密、輕鬆解決「男」題，新加坡男士線上診所 noah 2021年正式於香港發展業務，於2023及2024 連續兩年蟬聯香港01《健康easy卓越大獎》的《卓越男士健康診所品牌大獎》，其業務更發展至日本，更全面為亞洲男士服務。

noah提供專業、隱密、可負擔及便利的治療服務，針對更好床上表現、減肥、生髮等常見男士健康需要，讓大家變得更健康、醒神及自信。

noah 診症服務簡單直接，為男士省下不少時間。

伴侶出軌受打擊 主動求醫修補感情

noah其中一位病人陳先生（假名）得悉妻子出軌後，發現自己突然無法勃起，他知道這是心理問題，再加上他今年剛滿四十歲，故同時亦可能是年齡因素。因此主動求診。

noah主診醫生表示，陳先生的情況並不少見，亦有聽聞因性事問題不和諧而間接導致的外遇事件，「這種事件對男性自尊心是一個巨大打擊，容易導致心理壓力，而心理壓力會直接影響生理功能，容易構成惡性循環。」現時病人正服用昔多芬，床上表現有所改善。

主診醫生強調：「無論接受治療的原因為何，維持健康的身體和心靈，對提升生活品質同樣重要。」

你可選擇與noah的醫生以文字訊息進行診症，適合各位怕尷尬男士；想面對面問清楚可選視像診症服務，適合更外向男士。

男士自救不二之選

noah所提供的視像和獨家文字會診，讓有需要的男性避免到門診面對尷尬，而且全程保證100％隱密，重視大家的私隱，幫助男性解決不舉、早洩、脫髮、減肥等問題。另外，noah所有醫生均為於香港醫務委員會註冊的執業醫生，並且在委任前均經過詳細的背景調查及註冊驗證程序，確保專業可靠。現時除了7款硬起來方案、1款更持久方案及4款更醒神生髮療程外，更推出全新減肥療程，全方位地提升男性整體健康。

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（資料及相片由客戶提供）