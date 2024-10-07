NGS檢測技術配合「精準治療」 提升前列腺癌患者存活率

前列腺癌一向被稱為「隱形殺手」，過半患者確診時已屬晚期。隨著醫藥進步，現時晚期患者只需透過抽血，再利用次世代基因檢測技術（NGS）找出引致癌症的突變基因，醫生便能度身訂造個人化的精準治療方案，提升存活率。有學會推出 「免費腫瘤基因檢測計劃」，希望更多病人受惠。



五成半患者確診時已屬晚期

香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，近年前列腺癌個案不斷上升。

前列腺癌個案近年不斷上升，香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，有五成半患者確診前列腺癌時已屬第三或四期，癌細胞已轉移或擴散到前列腺以外的附近組織，甚至其他部位，例如淋巴結及肝臟等。

潘醫生指，轉移性前列腺癌分為轉移性去勢治療敏感性，以及轉移性去勢治療無效，前者可透過睪丸切除或荷爾蒙療法來抑制荷爾蒙，抑壓癌細胞生長，但這個方法不能完全消滅癌細胞，腫瘤一般在大概兩年後會再度活躍，發展成轉移性去勢治療無效前列腺癌。

「精準治療」成治療新趨勢

香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，次世代基因檢測技術（NGS）只需抽血，便可一次過偵測高達數百個與癌症相關的基因。

現時大多數治療方案都是以「一刀切」的方法治療所有患者，香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，全面癌症基因檢測利用次世代基因檢測技術（NGS），患者只需抽血，便可一次過偵測高達數百個與癌症相關的基因，找出引致癌症的突變基因，讓醫生制訂精準治療方案。

鄺醫生表示，NGS是一種分子生物學技術，將遊走在患者全身血液中的「循環腫瘤基因」（ctDNA）定序，從而找出引致癌症的突變基因，分析腫瘤的異質性，讓醫生可為患者找出合適治療方案，處方相應的治療藥物。由於ctDNA檢測只需透過抽取患者血液樣本進行，檢測入侵性可大大降低。此外，ctDNA檢測亦容許醫生在監測期間，對組織樣本有限及腫瘤位置難以抽取組織的患者重複採樣。相反，組織活檢並不適合用作長期監測，而患者亦需要有足夠組織樣本並體質合適才可進行檢測。

一名58歲男病人8年前確診局部晚期前列腺癌伴隨骨盆腔淋巴結轉移，他接受放射治療後病情仍反覆，並發展為轉移性去勢治療無效前列腺癌，即使已服用新一代口服荷爾蒙藥合併化療藥物，病情仍持續惡化。他最後透過基因檢測發現帶有BRCA2基因突變，醫生立即對症下藥，處方標靶藥物PARP抑制劑，現時他病情穩定，有望延長存活期中位數。

100個免費檢測名額 毋須資產審查

香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科張寬耀醫生指，學會推出 「免費腫瘤基因檢測計劃」，希望更多病人受惠。

香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科張寬耀醫生指，為了讓更多病人受惠，該學會推出 「免費腫瘤基因檢測計劃」。是次計劃的免費資助名額共有100個，合資格患者經醫生轉介後，需在醫院或指定抽血中心抽血及填寫申請表格和簽署病人同意書，之後醫生會聯絡香港分子病理檢驗中心收取申請表格、病人同意書和血液樣本以進行腫瘤基因檢測。當完成腫瘤基因檢測後，香港分子病理檢驗中心便會郵寄檢測報告至醫生登記地址，讓醫生可參考報告結果，與患者商討合適的個人化治療方案。