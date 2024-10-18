平價VS貴價　教你3招鑒別上等正藥

眾所周知，安宮牛黃丸是經典的中醫急症用藥，眼看市面上眾多品牌，價格由數百元至上千元不等，藥材用量及質素亦非常參差。品牌和價錢固然是購買時考慮的因素，但並不代表愈便宜或愈有名氣質素便愈好。作為治療熱閉神昏的救急寶藥，要夠真材實料，關鍵時刻才能救命！那麼消費者如何分辨高品質安宮牛黃丸？



一、正宗藥典處方 救急效能有保證

安宮牛黃丸已有超過200年的歷史，不同的品牌有不同的處方，但最能保證救急用的安宮牛黃丸處方，是收錄於國家級典籍《中國藥典》的十一味藥材處方，包括︰天然牛黃、人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、冰片、鬱金、雄黃、朱砂和珍珠。香港著名大學醫學院一項最新研究發現，藥典處方「安宮牛黃丸」當中含有的活性成分，可以抑制大鼠腦中招昏迷後腦內產生熱症分子，將黃金治療的4.5小時，延長半小時至5小時。同時延遲血腦屏障的破壞，減少腦內信息傳遞細胞凋亡，降低死亡率¹。眾多品牌中，位元堂忠於古方正藥以深厚根基傳承古方，恪守《中國藥典》處方煉製，質量及效果有保證。

二、嚴謹精準天然牛黃含量入藥 保障救急藥效

天然牛黃價值不菲，今年年初每公斤牛黄的售價已突破160萬元，比黃金更貴。由於天然牛黃成本高，有很多品牌會使用較便宜的人工牛黃或體外培育牛黃來取代。根據國內唯一體內培植牛黃廠商的資料，每公斤體外培育牛黄售價約80萬元，比天然牛黃便宜一半；至於人工牛黃成本僅每公斤約1500元，較天然牛黃有天壤之別。人工牛黃效能有限，國家食品藥品監管局都有訂明，安宮牛黃丸中不得使用人工牛黃²。

有些較便宜的安宮牛黃丸雖然採用天然牛黃，但牛黃用量未達藥典標準，其救急功效仍然存疑。根據藥典，每粒3克的安宮牛黃丸應含有相當於0.167克天然牛黃。市場上某些品牌的安宮牛黃丸，每粒只含有相當於0.02-0.03克的牛黃，少於藥典記載量的5-8倍³。天然牛黃珍貴稀少，符合藥典標準的天然牛黃，就更是珍稀難求的寶物。

位元堂堅持以嚴謹而精準的0.167克的份量，使用達標的藥用天然牛黃進行生產安宮牛黃丸。

三、天然牛黃蘊含活性成分易吸收⁴ 人工/體外培育牛黃難取代

採用11 味藥材的藥典處方，再加質量上乘的藥材，就更能相得益彰。膽紅素是牛黃的質量指標成分，牛黃的藥材質量對安宮牛黃丸的藥效有決定性的作用。膽紅素能抗炎、抗氧化⁵，是牛黃重要的活性成分⁶，故此藥典對藥材質量有嚴格的規定，膽紅素太低不能作藥用用途⁷。位元堂是唯一一家本地品牌能證明其出品的安宮牛黃丸膽紅素含量較藥典標準至少高出90%⁸，救急功效更有保證。

使用精準份量、膽酸含量高於藥典標準的藥用天然牛黃而製成的位元堂安宮牛黃丸，能時刻確保居家旅行的心腦血管平安。

正貨精明眼 3招認住上等安宮特徵 (按圖即睇👇)

位元堂No.1藥材質素⁹ 嚴選達標的藥用天然牛黃

位元堂作為香港過百年的老字號中醫藥品牌，一直謹守自我嚴苛的質量標準，用心做藥，堅持嚴選達標的藥用天然牛黃入藥，確保每粒安宮牛黃丸的牛黃成分質優、量足、易吸收。位元堂自設GMP廠房，衛生品質有保障。在生產前均對藥材進行檢測，確保藥材達到藥典標準方會選用，不達標的藥材絶不入藥，以守護大眾的心腦血管健康。

位元堂不惜功本使用珍貴上乘的外國進口天然牛黃入藥，其牛黃表面棕黃色，鬆脆而有光澤。斷面有排列整齊的環狀層紋，清晰細膩，重重相疊。人工或體外培育牛黃不能相比。

位元堂安宮牛黃丸銷售點︰

位元堂門市和網店、屈臣氏指定分店和HKTVmall有售。

位元堂門市︰http://bit.ly/3Xks1nA

位元堂網店︰https://bit.ly/3brsCRw

屈臣氏網店︰https://bit.ly/40kZ8dh

HKTVmall網店︰https://bit.ly/4hbj6yU

參考資料

1. Chen et al. Chinese Medicine (2022) 17:51

2. 國家藥品監督管理局︰關於牛黃及其代用品使用問題的通知(2004)

3. 參考2023年11月市面上銷售及已獲香港衞生署中成藥註冊(HKC)的安宮牛黃丸產品說明書， 當中「藥典方」位元堂安宮牛黃丸每粒含有相當於0.167g天然牛黃，較其他品牌「經驗方」安宮牛黃丸每粒含有相當於0.020-0.026g天然牛黃或體外培育牛黃，有效成分含量高出6.4-8.5倍。有關「藥典方」及「經驗方」之釋義，參考自香港中醫藥管理委員會中成藥註冊申請手冊。

4. Digital Chin. Med. (2018), 1(4), 261-271

5. Front. Cardiovasc. Med. (2021) 8:670768

6. Chem. Pharm. Bull. (2007) 55(1): 128

7. Chin Med J (2008) 121(5):480

8. 根據中國藥典2020年版「安宮牛黃丸」牛黃含量測定項目位元堂內部測試結果，截至2024年8月內部數據。

9. 根據Ipsos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Ipsos Hong Kong Limited版權所有)

(資料及相片由客戶提供)