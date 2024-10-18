秋冬流感威脅不容忽視｜噴鼻流感疫苗接種更便捷　學童接種新選擇

秋冬流感高峰期將至，除了銀髮族及患有長期病患的人士，學童亦屬高危一群。根據早前醫衞局局長盧寵茂教授在活動上的發言，去年不幸地有6名兒童因感染流感死亡。家長們應如何為子女做好準備？疫苗接種是預防流感最有效的方法，除了傳統的注射式滅活疫苗之外，近年亦引入噴鼻式減活流感疫苗，為學童提供更多選擇。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華醫生提醒家長，及早為子女安排接種流感疫苗，保障學童健康，亦可減低社區傳播的風險。



流感病毒肆虐 兒童健康亮紅燈

流感病毒對學童健康構成嚴重威脅，絕不能掉以輕心。根據衛生署數據，上一個流感季度，32名兒童感染流感病毒後患上重症，需要入住深切治療部，當中更有6名兒童不幸死亡，情況令人擔憂。這些數字反映了流感病毒感染對兒童健康的巨大威脅。流感病毒容易在學校、補習班、遊樂場等眾多兒童聚集的場所互相交叉傳播，學童感染流感病毒後，除了自身健康受影響，發燒、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、肌肉酸痛等症狀亦會影響學習和日常生活。關日華醫生指出：「學童感染流感病毒，不單會缺課和影響學習，也可能傳染給老師、同學，造成群體傳播，影響教學。更重要的是，更會給公共醫療系統帶來沉重和巨大壓力，造成病床、對抗流感藥物和醫療資源緊張，深切治療部的工作量也會隨之而然增加。」去年冬季流感高峰期，兒童求診和入院個案急增，多間醫院兒科病房承受沉重壓力，正正反映了流感對學童及社會的影響不容忽視。及早接種流感疫苗，實在「刻不容緩」！

流感併發症不容忽視 疫苗接種構築健康防線

流感除引起發燒、咳嗽等常見症狀外，還可能引發嚴重併發症，對兒童的健康造成長期影響。關日華醫生指出：「流感感染後會影響呼吸系統，導致肺炎，嚴重的話會影響肺部，有些則會引致繼發性細菌感染，這些情況都可能很嚴重，需要深切治療。」 他進一步解釋，部分兒童感染流感後會出現腦部併發症：「在過往死亡個案中，有部份都涉及嚴重的神經系統併發症，尤其是年幼的兒童。流感引起的神經系統損傷是兒童流感死亡的主要原因之一，病死率高達30%。大約 10-20% 患有流感相關腦病變的兒童會表現出「急性壞死性腦病」的特徵，由於患病人士產生「免疫失調」導致「細胞因子風暴」反應觸發，導致小朋友神志不清、全身抽搐，縱使接受深切治療部密切監察和治療，仍有部份不幸地拯救不回來，最終死亡。這些都是我們作為兒科醫生最不想見到的情況！」 正因如此，關醫生強烈建議家長為子女接種流感疫苗：「當然建議接種流感疫苗，避免我剛才提到的情況，避免他們感染後出現急性疾病和隨後的後遺症，也避免傳染給老師和其他同學，造成交叉感染。」及早接種流感疫苗，能有效降低感染流感以及出現嚴重併發症的風險，保障兒童健康，也有助於減少病毒在社區傳播，保護身邊的朋友和家人，尤其是家中老弱人士。

每年接種流感疫苗 應對流感病毒變異

不少市民會有疑問，已經接種過流感疫苗，為何仍需每年再次接種，關醫生解釋到︰「因為流感病毒每年都會出現基因轉移，所以每年流行的流感病毒種類都不同，因此，即使接種了去年的流感疫苗並產生抗體，也未必能有效預防今年的流感感染。」 世界衛生組織每年都會根據全球流感病毒監測數據，更新對應的流感疫苗所包含的流感病毒株成份，以確保流感疫苗能有效應對當季流行的流感病毒株。因此，關日華醫生建議：「即使接種流感疫苗，體內產生的抗體也會在大約半年至九個月後逐漸減弱，所以我們每年都需要接種新的流感疫苗。」

關醫生提醒大眾每年都要重新接種該年的流感疫苗。

三價 vs 四價 數字愈大愈有效？

市面上有三價和四價兩種流感疫苗。以往，四價疫苗因包含兩種甲型流感病毒（H1N1 和 H3N2）和兩種乙型流感病毒（Victoria 維多利亞形株 和 Yamagata山形株」）而被認為比三價疫苗（兩種甲型和一種乙型 Victoria維多利亞形株）覆蓋範圍更廣。然而，關日華醫生指出：「由於世界衛生組織自 2020 年 3 月後已不再發現 Yamagata 山形株乙型流感病毒，因此三價和四價疫苗的保護效力相近。」 他進一步解釋：「任何政府現在建議的疫苗，都可以保護市民，以應對即將到來的流感季節。 由於噴鼻式疫苗是減活疫苗，如果還製造 Yamagata 山形株的減活性病毒疫苗，可能會導致該病毒在人群中再次傳播。所以現在的噴鼻式疫苗只需有三價，包含兩種甲型流感病毒（H1N1 和 H3N2）和一種乙型流感病毒（Victoria維多利亞形株）。這已經足夠保護流感感染了。」 因此，家長在選擇疫苗種類時，可以放心選擇目前任何醫療機構所提供的流感疫苗，並無需過於擔心三價和四價的區別。 最重要的是確保孩子及早、適時接種流感疫苗，獲得適當保護。

疫苗種類知多啲：噴鼻式更適合兒童

目前，香港主要提供兩種流感疫苗：「注射式滅活流感疫苗」及「噴鼻式減活流感疫苗」。兩種流感疫苗均安全有效，但各有不同。注射式流感疫苗適合六個月或以上人士，透過注射將滅活的流感病毒注入體內，刺激免疫系統產生抗體。而噴鼻式流感疫苗則適用於兩歲以上人士，透過將減活的流感病毒噴入鼻腔，在鼻腔內產生局部感染而建立免疫力，同樣能有效預防流感病毒感染。關日華醫生解釋：「使用兩種不同方法的最主要分別是，有些小朋友甚至有些成年人害怕打針，噴鼻式流感疫苗便是一個好選擇，不用將針頭注射入肌肉，避免痛楚，只需像滴眼藥水般滴入鼻腔即可接種流感疫苗，是一個很好的替代方法」 研究顯示，噴鼻式流感疫苗在預防流感方面與注射式流感疫苗同樣有效。「現今研究顯示，兩種流感疫苗在本季節的保護效力相若，可達40%至60%。就流感疫苗而言，60%的保護效力已經非常好了。」目前香港提供的噴鼻式流感疫苗減活疫苗為三價疫苗。

噴鼻流感減活疫苗被批准用於 2 歲至 49 歲的健康非懷孕個體人士使用。由於這是一種減活疫苗，疫苗所含的病毒有可能傳播給免疫力低的人士。孕婦和正在服用阿斯匹靈或含水楊酸鹽治療的兒童和青少年，因任何原因免疫功能低下的兒童和成人，免疫功能嚴重抑制者的密切接觸者和照顧者，過去 48 小時內服用流感抗病毒藥物的人士均不適宜接種減活流感疫苗。

接種減活流感疫苗後最常見的副作用包括：輕微鼻塞或流鼻水、低燒和喉嚨痛。患有反覆喘鳴的五歲以下兒童或任何年齡的哮喘患者，在接種減活流感疫苗後可能會增加喘鳴的風險。副作用通常是輕微且短暫的。若接種疫苗後持續發燒、出現嚴重過敏反應（例如：呼吸困難、口舌腫脹、風疹塊等）或其他不良反應，請立即諮詢醫生。與此同時，關醫生亦叮囑家長及接種者，在接種任何疫苗之前，可以與家庭醫生作出詳細商量，做出「共同決定」小朋友是否適合使用噴鼻式流感疫苗。「噴鼻式疫苗的出現肯定有助於提高接種率，因為有些人害怕打針。如果有了噴鼻式流感疫苗，這些人士一定會選擇它。香港這個政策的轉變對流感疫苗接種率一定有幫助作用。」

衛生署學校接種新指引 噴鼻疫苗學童接種新選擇

噴鼻式流感疫苗的出現，為學童提供更便捷、更友善的接種途徑，是兒童接種流感疫苗的一大進步。關日華醫生表示：「噴鼻式流感疫苗的無針接種方式更易被學童接受，有助提升整體流感疫苗的接種率，從而更好地保障學童健康，建立更有效的社區免疫屏障。」 對於一些害怕打針的兒童來說，噴鼻式流感疫苗疫苗無疑是一個福音，讓他們可以在沒有恐懼的情況下獲得保護。關醫生希望做的是加強家長教育，讓他們知道有這個方法，讓家長知道現在有得選擇，並且是有效的選擇。同時為方便學童接種流感疫苗，衛生署今年更新了學校接種指引，容許學校較彈性安排：為學生提供兩種疫苗（注射式流感疫苗或噴鼻式流感疫苗）可供選擇，並安排同時或不同時間及地點為學童接種。家長可按子女的年齡、健康狀況和意願，與醫生商討後選擇合適的疫苗種類。 新指引的實施，有助於提高學童的流感疫苗接種率，更好更全面地保障他們的健康。

最後，關醫生亦再次提醒大眾，無論任何年齡都應該接種流感疫苗，保護自己、保障他人。