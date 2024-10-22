「混合式藥物」簡單易用 能有效控制哮喘

短效支氣管舒張劑（簡稱SABA）可在短時間內舒緩哮喘患者的症狀，往往被誤認為此乃治療哮喘的重要藥物，但其實要治療哮喘，除了用SABA作症狀的舒緩外，更要吸入長期預防性的吸入式類固醇。本地研究發現，約3成哮喘患者每年平均獲處方≥11支SABA吸入器，反映本地患者過度依賴SABA的情況十分嚴重。有醫生建議，患者跟從國際治療指引建議，使用「混合式藥物」，以協助舒緩氣促及消炎，協助控制病情。



患者：哮喘令生活大受限制

患者Boyi指，哮喘情況至今都未有改善。

Boyi就讀中學時因為經常氣喘，胸口不適及呼吸困難而求醫。「我跑步一兩分鐘或打15分鐘羽毛球已感到不適，需要休息。」當時家庭醫生懷疑她患有哮喘，建議她自行到藥房購買短效氣管舒張劑（SABA）。Boyi剛開始使用SABA時，次數很頻密，一年用四支。「我行兩層樓梯，有點氣促便會噴幾下。」之後她一直以此方法處理氣促，但情況至今都未有改善。「雖然噴藥的一刻很舒暢，但原來治標不治本，現在生活仍然很受限制。」

長期單獨使用短效氣管舒張劑 增發作風險

不少哮喘患者都跟Boyi一樣，每次氣喘都會立即使用SABA，卻不知道這樣會令病情轉差。呼吸系統科專科盧浩然醫生指，長期單獨使用SABA可增哮喘發作風險，甚至增加與哮喘相關的死亡風險。「SABA並無消炎作用，恆常使用會加劇氣管過敏反應及炎症，無助長遠控制病情。」

藥理及藥劑學系教授、香港大學李嘉誠醫學院助理院長（本科教育–醫療衞生科學）陳慧賢教授指，若患者在一年内使用3支或以上SABA，已屬過度依賴。港大一項回顧性研究發現，研究中的一萬七千多名哮喘患者，近六成人過度依賴SABA，約三成人每年更平均獲處方11支或以上SABA。「研究亦發現，獲處方 SABA 數量越多的患者，他們需要使用其他哮喘藥物的機會越高，嚴重依賴SABA的人，有多於八成需使用口服類固醇作治療，較沒有依賴的人多超過一倍，反映他們病情控制較不理想。其風險亦較沒有依賴的人士高出二至四倍，死亡風險更高兩至八成。」

國際治療指引更新建議 不應單獨使用SABA

盧醫生指，現時全球哮喘倡議組織GINA亦更新指引，不再建議患者單獨使用SABA，應使用「混合式藥物」，即結合吸入式類固醇的混合性氣管舒張劑，作即時舒緩及預防性治療。「患者只需使用一支吸入器，便可同時達到舒緩及預防哮喘的效果，較為簡單。」研究顯示，在需要時使用混合式藥物作舒緩性治療，相比SABA可分降低患者嚴重哮喘發作及入院風險逾六成，而用作舒緩性及預防性治療亦可有助降低嚴重哮喘發作風險近兩成。

香港哮喘會主席陳永佳先生提醒，哮喘患者切勿自行停藥或更改劑量，如不清楚吸入器用法，應盡早詢問醫護人員。患者亦可考慮記錄個人使用SABA的次數，若發現用藥次數增加，便有機會是病情轉差，應即時求醫。