親子暢玩｜同仁關愛防中風《同仁心安》健康宮略迷宮帶你走出中風

想同小朋友過一個寓教於樂的週末？就不要錯過10月26日至29日於將軍澳廣場舉行的「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」活動！「中風」是全球第二大殺手，不分年齡和性別，任何人都可能受到威脅。活動會場設有「健康宮略」迷宮、小小藥師工作坊、自我中風檢查指導等等精彩活動，一家大細可以玩轉迷宮，在遊戲中學習中醫養生「治未病」的健康知識，認識中風及其預防方法，一同響應10月29日世界中風日。



活動期間，大家可以一邊玩遊戲，一邊認識預防中風，家長可以帶同小朋友去穿上傳統中藥師服飾，化身「小藥師」，體驗抓藥秤藥、以石磨及研缽磨搗中藥，製作中草藥香囊、參加艾草按摩捶工作坊、健康扭蛋抽獎、自我中風檢查指導等等。萬勿錯過！

「健康宮略」迷宮探險 贏取健康扭蛋獎品！

由家庭出發，同心走出中風迷宮，《同仁心安》「健康宮略」有很多有趣又有教育意義的親子活動，適合一家大小齊齊參與，可以一同挑戰「健康宮略」迷宮，在迷宮探險中學習有關中風的種類、成因、症狀、高危人群等資訊，以及從改善生活習慣、互相關懷、穴位按摩、飲食、運動、中藥養生等各方面預防中風。」成功走出迷宮並答對問題，更可參加「健康扭蛋抽獎」，贏取限量小禮品！

小小藥師體驗工作坊 親手製作香囊按摩捶

除了「健康宮略」迷宮，大會也將舉辦「同仁心安」健康工作坊，讓大小朋友一起認識中醫藥「治未病」的養生之道。在「中草藥香囊工作坊」，家長與小朋友可以一起親手製作中草藥香囊，小朋友更可穿上傳統中藥師服飾，體驗抓藥、秤量中藥、用石磨及研缽磨搗中藥等，感受傳統中醫藥文化的魅力。在「艾草按摩捶工藝坊」，大家可以學習製作艾草按摩捶，了解艾草的功效以及如何透過穴位按摩促進血液循環，舒緩肌肉疼痛，有助預防中風。

此外，大會亦安排了一系列具傳統特式的養生運動表演，包括足毽、中國舞和八段錦，讓您與子女在欣賞表演之餘，學習一些簡單易學的回家鍛鍊身體，又能幫助預防中風。

透過工作坊的活動，小朋友可體驗抓藥、秤量中藥、用石磨及研缽磨搗中藥等，認識中醫藥。

中風年輕化 北京同仁堂連續9年致力推廣預防中風

響應每年10月29日「世界中風日」，同時提升大眾對中風的認知和預防意識。具350多年歷史的北京同仁堂一直堅持「同修仁德，濟世養生」的精神，已連續九年舉辦預防中風活動。許多人誤以為中風只威脅長者，但事實上，不分年齡和性別。近年來，中風更有年輕化的趨勢，在香港，年輕中風的發病率在過去十年間增加了近三成。因此，及早認識中風及學習預防方法至關重要。

今年，「同仁關愛防中風」2024活動經已於9月份展開，北京同仁堂去到多間長者中心舉辦預防中風健康講座及義診，本周六起一連四天在將軍澳廣場舉行「同仁關愛防中風2024《同仁心安》健康宮略」活動，大家可以一邊玩遊戲、換禮品，更可以一邊認識預防中風，強壯身心，費用全免，萬勿錯過！

期間指定門店限定優惠 把握機會！

一連四天活動期間，將軍澳廣場北京同仁堂門市推出多項優惠活動，不要錯過，把握機會去選購合您生活所需的中醫藥保健產品。

北京同仁堂 “同仁關愛防中風2024 《同仁心安》健康宮略”

• 日期：即日至2024年10月29日

• 時間：上午10:00 至 晚上8:00

• 地點：將軍澳廣場1樓A區（北京同仁堂門店下層廣場）

• 活動內容：《同仁心安》健康宮略迷宮、小小中藥師體驗、艾草按摩捶工藝坊、中草藥香囊工作坊、自我中風檢查指導、八段錦表演

（資料及相片由客戶提供）