流感威脅升高！流感疫苗不可不打！？由醫生同你深入分析

因為流感症狀與感冒相似，例如全身無力、頭痛及發燒等，令大家容易掉以輕心，但事實上根據香港衞生防護中心的數據顯示2024年冬季流感對比前流感季度，重症個案升高約4倍，兒童死亡個案升高約6倍，重症死亡率高達66%，以上嚴峻的數據，大家都不容忽視！今次邀請家庭醫學專科趙志輝醫生為大家講解一下流感為何會成為重症，以及接種流感疫苗就是否可以完全避免患上流感！



流感VS感冒有何不同? 易混淆徵狀

對於不少人把流感視作傷風感冒，趙醫生就指這絕對是錯誤觀念，「引致傷風感冒的病毒超過200種，病毒引起的上呼吸道感染症狀包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、咽喉痛及打噴嚏，成人較少出現發燒的情況，大多數患者會於一至兩周内就康復；然而已知可感染人類的季節性流感病毒只有三種類型：甲型、乙型和丙型，卻比一般的感冒病毒強很多，侵襲性較高，其症狀亦比普通感冒較爲嚴重及急性，除會出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞及頭痛等症狀外，會導致高燒和肌肉酸痛，甚至嚴重併發症。」

流感併發症可致命！長者重症風險高

一般情況下，感染流感也會自行痊癒，但趙醫生強調免疫力較低的人和長者一旦染上流感，病情會較為嚴重，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。根據本港流感流行病學顯示， 50歲以上人士因感染流感而須要進入深切治療部或死亡的風險較一般人高，2024冬季流感數據顯示50歲或以上患者重症個案佔89%及死亡個案佔 97%。與健康人士相比，慢性疾病患者可能面對更嚴重的流感併發症，當中糖尿病患者在染上流感後的死亡風險增加5.8倍，而心血管系統及心臟病患者在染上流感後的死亡風險更高達10倍。

趙醫生亦補充根據數據顯示本港今年冬季流感季節由1月中至7月才完結，流感高峰期持續28周，而嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上，「數據可見，流感高峰期有延長的趨勢，大家如想減低患上流感重症的風險，接種流感疫苗絕對是一個有效的預防方法。」

孕婦、長者、小童應打流感針! 減感染後重症風險

香港政府季節性流感疫苗接種計劃已於9月26日全面展開，為合資格人士提供免費或資助流感疫苗接種，然而坊間不少市民對接種疫苗仍然有疑問，當中常見如「打流感針就不會感染流感嗎？」，趙醫生就解釋接種流感疫苗不代表完全不會感染流感病毒，「但接種流感疫苗後，根據參考資料可減少40%至60%因流感而需就診的風險，減少26%因流感需要深切治療及可減少75%幼童罹患致命性併發症的風險，由此可見接種流感疫苗可大大減輕流感的病情，減少病情惡化至重症的機會。」

同時，趙醫生指一般而言接種流感疫苗都是安全有效，所有年滿6個月或以上人士都應每年接種季節性流感疫苗，「據 2024至25年季度，『疫苗可預防疾病科學委員會』建議，本港6個月至未滿18歲的兒童及青少年、50歲以上人士、孕婦、醫護人員、居於護理院舍及有長期健康問題的人士等都應優先接種季節性流感疫苗以保障個人健康。」趙醫生補充由於流感疫苗需要2至4星期產生抗體，大家面對踏入冬季流感季節前，即2024年尾是最佳接種疫苗的時間，接種前最好參考及諮詢家庭醫生的意見。

MAT-HK-2400772-1.0-11/2024

資料由醫生提供，賽諾菲香港全力支持