保險新手必讀！Bupa Hero一份醫保保到老　保障靈活夠全面

初入職場，經濟條件或許有限，但規劃健康人生卻不容忽視。一份合適的醫療保險便能避免因突如其來的醫療開支而大失預算。其中，政府認可的自願醫保計劃，具備靈活的保障範圍和保額選擇，讓投保人可以根據自身需要同經濟能力選擇適合自己的年費或月費計劃，靈活度高更可扣稅，尤其適合保險新手。不妨了解一下針對職場新鮮人設計的Bupa Hero非凡自願醫保計劃，如何妥善照顧大家的健康需要！



Bupa Hero非凡自願醫保計劃4大特色 為未來未雨綢繆

配合不同生活模式靈活自選適合的保障

年輕一代追求靈活彈性的工作文化，Bupa Hero滿足你隨心所欲的生活模式，多款靈活計劃提供每年保障限額由港幣500萬元至4000萬元的非凡醫療保障計劃，投保人更可根據需要選擇涵蓋亞洲、澳洲及新西蘭或全球（美國除外）地區的計劃，更可加入自選保障包括門診、牙科、產科。無論何時何地，Bupa Hero都能成爲你的最強後盾。

一份醫保保到老 支援人生每個轉折

處身不同的人生階段，保障需求與經濟狀況亦各有不同。Bupa Hero計劃的漸進式保障，可於投保人指定歲數或重要人生事件時，要求降低或免除自付費，或升級計劃級別，而無須重新核保，讓大家可以根據自己的人生規劃無縫升級或調整計劃¹，支援人生每個轉捩點。

Bupa Hero（精選及倍精選）計劃的漸進式保障，讓投保人可以根據自己的人生規劃無縫升級或調整計劃¹。

不設「終身保障限額」 保障全面更安心

Bupa Hero計劃不設「終身保障限額」，每年保額都會重新計算，不受之前索償影響，索償時就更安心。以Bupa Hero自願醫保精選計劃為例，每年保障限額為港幣500萬元，足以覆蓋99%常見疾病的醫療費用²，包括重大手術或嚴重疾病。

保柏通行證³ 貼心應援投保人門診需求

即使投保人沒有投保門診保障，亦可憑藉保柏通行證，以尊享價享用多種醫療保健服務，包括普通科、專科、中醫（包括中醫骨傷治療、針灸）、物理治療、疫苗注射及健康檢查等。

11月30日或之前投保，首3年共減高達100%首年保費*！

Bupa Hero自願醫保計劃符合稅項扣減資格，每年高達港幣8,000元保費可申請扣稅。Bupa Hero更推出限時投保優惠，即日起至2024年11月30日（首尾兩日包括在內），選擇港幣0元、港幣12,000元或港幣15,000元自付費，投保享首3年共減高達70%首年保費；選擇港幣40,000元、港幣50,000元或港幣80,000元自付費，投保享首3年共減高達100%首年保費。

了解計劃詳情及報價，即上Bupa網站。

*合資格計劃必須於2024年12月1日或之前生效。首三個保單年度之保費須以年繳方式支付；新客戶必須在第一個保單年度內的認可產品並無已付或應付之賠償方可獲得第二個保單年度之合資格保費減免。要享有第三個保單年度之保費折扣，新客戶必須連續在第一個及第二個保單年度內並無已付或應付之認可產品賠償。優惠受條款及細則約束。

¹. Bupa Hero自願醫保精選及倍精選計劃允許在重要人生事件發生時升級計劃等級或降低自付費。當受保人結婚、生育、置業、升職或移民時，受保人有一次性的選擇權，可以在不重新核保的情況下降低或取消自付費，或升級計劃等級。詳情請參閱保單。

². 截至2023年12月，保柏過去五個合約年度的賠償數據顯示，保柏現有的個人大房保障計劃的賠償率為超過99%。

³. 指定醫療服務供應商保留權利可在未事先通知的情況下修改及/ 或修訂名單。有關詳細條款和細則，請參閱myBupa中的保柏通行證單張。

以上內容由保柏贊助，資料由保柏提供。文章僅供參考，不能解釋為提供或出售保柏產品的要約、招攬及建議。《香港01》並非保柏的保險代理。產品特點僅供參考，詳情請參閱產品小冊子。

（資料及相片由客戶提供）