【紅斑狼瘡】何謂高劑量類固醇使用？生物製劑是否最後武器？

治療系統性紅斑狼瘡症，類固醇是主要藥物之一，有口服或注射式。事實上不少紅斑狼瘡個案須倚靠類固醇控制病情，但若長期使用而且劑量相對大，最終即使紅斑狼瘡受控制，對身體也可能產生副作用和後遺症。近年面世的生物製劑，在什麼階段「加入戰團」控制紅斑狼瘡最適當呢？



風濕病科專科張錚醫生表示，類固醇最常見的副作用是在骨骼方面，「可以導致骨質疏鬆或骨枯等，除此之外，一些心血管病的風險例如高血壓、糖尿病等，也會是常見的問題。」長期使用類固醇也會增加白內障的風險。

「除了劑量之外，使用時間的長短也是非常重要的，」張醫生說，「根據現時最新的指引，我們會將類固醇治療紅斑狼瘡作為一種過渡式的療法，當病人病情穩定之後，我們會盡量減低類固醇的劑量，甚至停用類固醇。若有些個案病情需要長期使用類固醇，我們也希望可將劑量控制在每天五毫克或以下。」

要達至「每天五毫克或以下」這個劑量目標，視不同的情況有不同方法，其中生物製劑是目前「減少使用類固醇」的重要武器之一，張醫生舉了部分可考慮讓生物製劑「亮劍」的例子：

1.萬一紅斑狼瘡病情嚴重，無法降低使用類固醇的劑量至上述目標，病人可和醫生商議，考慮使用其他藥物，例如免疫抑制劑或生物製劑，從而控制病情，並可減少使用類固醇的劑量。

2.紅斑狼瘡患者若有嚴重的病徵或器官受影響，在使用常規治療之後亦未能得到較好的控制效果，可以考慮使用生物製劑。

3.即使有部分個案，使用高劑量類固醇可以有效控制病情，但因長期使用高劑量類固醇存在一定風險，因此仍希望可以盡量減低使用類固醇的劑量，在這情況下也可以考慮加入生物製劑。

4.當紅斑狼瘡對身體器官造成影響，其中一個應對的方法是使用較高劑量的免疫抑制劑，但其後出現副作用的機會相對來說也會更高。因此，若患者不能承受這些藥物的副作用，也可以考慮使用生物製劑作治療。

張醫生提醒，治療紅斑狼瘡除了控制炎症之外，也要盡量減低復發的風險，才可以保持病情的穩定，「生物製劑比其他免疫抑制劑可更有效減低復發的風險，所以也可以提升患者的生活質素。更重要的是，在紅斑狼瘡病發的時候，其實我們應該盡早穩定病情，才可以減低炎症對器官的破壞，所以重點是使用有效的藥物，而生物製劑不應該被視為『最後武器』，只要在病情適合的時候便可以使用。」

風濕病科專科張錚醫生。

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