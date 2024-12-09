紅斑狼瘡患者應如何管理皮膚？

系統性紅斑狼瘡症是一種常見的自身免疫系統疾病，據估計每10萬港人之中約有60人患有這病，病人大多是15至30歲的女性，意味著大多在較年輕時發病；男性比例約只佔病例總數的十分之一。而最常見的發病徵狀為持續高燒，口腔或咽喉潰瘍、脫髮、部分人亦會在鼻樑和兩頰出現近似蝴蝶形狀的紅斑，這病亦因而得名。



皮膚及性病科專科鍾文浩醫生

皮膚及性病科專科鍾文浩醫生表示，紅斑狼瘡患者的皮膚管理必須很謹慎，重點之一是防曬，「因為陽光中的紫外線（UV）會對紅斑狼瘡患者皮膚有不好的影響，例如可以誘發紅斑狼瘡的紅疹、膿瘡，甚至令紅斑狼瘡病情復發。所以，我們都會建議患者一定要做好防曬，例如避免在正午陽光猛烈的時間外出，若外出的時候一定要穿著防曬衣物、戴帽，並且在皮膚外露的地方塗搽保護性比較高的防曬用品，例如SPF（防曬系數）最少有30以上、可以阻隔UV的防曬霜。」

另外，鍾醫生又提醒，「紅斑狼瘡患者如果想接受美容激光療程，我們會建議他們先徵詢醫生的意見，因為這些激光的療程例如激光去斑、彩光療程等所使用的波長以及能量，有很多不同種類，當中有些有機會影響紅斑狼瘡的病情，所以醫生會先評估紅斑狼瘡患者的病情，再結合患者本身皮膚的狀況，才判斷他們是否適合接受這些療程。」

最後，他特別提醒注意一個美容上的盲點，「若紅斑狼瘡患者想接受修甲或gel甲，必須注意，雖然修甲過程一般不會影響紅斑狼瘡，但有時修甲或gel甲後會使用紫外光燈照射指甲，這是紅斑狼瘡患者必須小心避免的。」

當然，大部分的紅斑狼瘡個案並不只對皮膚有影響。患者的發病原因主要是由於自身免疫系統失調，免疫系統不正常地產生過多抗體，並對自身的細胞進行攻擊，最終除了皮膚之外，身體其他不同的器官組織都有機會發生慢性炎症。

例如，部分患者會出現關節疼痛及腫脹，引致關節炎。除此之外，紅斑狼瘡更會引發嚴重併發症，影響全身功能，包括：腎衰竭、心血管疾病、中風、感染等。其中，腎臟及關節的影響在紅斑狼瘡患者上比較常見，超過九成患者會出現不同程度的腎炎，部分甚至導致腎衰竭而致命；另有八至九成患者會出現不同程度的關節疼痛甚至關節炎。