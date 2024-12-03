香港大塚與YMCA合辦精神健康展覽　支援學生適時心靈「補水」

見字飲水keep住健康，無論幾忙都好，都要記得心靈都要「補水」。香港大塚製藥一直致力於推動全人健康，除了為大眾提供一系列醫藥及營養保健產品外，同時亦關注大眾身心情緒健康。適逢每年10月為世界精神健康月，香港中華基督教青年會（YMCA）大學及學院青年會部聯同香港大塚製藥舉辦了，並於七間大專院校展出。是次展覽旨在提醒大家平時除了留意身體健康外，心靈都需要適當地「補水」，以提高大學生對自身精神健康的關注。



運動後補充水分對保持身體健康至關重要，但在忙碌的工作和學業中，港人往往忽略心靈也需要「補水」。香港大塚製藥一直致力於推動全人健康，除了為大眾提供一系列醫藥及營養保健產品外，同時亦關注大眾身心情緒健康。適逢每年10月為世界精神健康月，香港中華基督教青年會（YMCA）大學及學院青年會部聯同香港大塚製藥舉辦了「Re:hydrate 身．心．靈」精神健康展覽，並於七間大專院校展出。是次展覽旨在提醒大家平時除了留意身體健康外，心靈都需要適當地「補水」，以提高大學生對自身精神健康的關注。

在香港，每五人中就有一人曾經經歷情緒問題。不少人可能認為出現情緒問題，主要與抗壓能力不足或童年創傷有關，但其實問題的根源，往往與大腦內神經傳導物質如多巴胺、血清素及去甲腎上腺素失衡有密切關聯，香港大塚製藥董事總經理上田浩司表示，心理健康問題在社會上經常被遭到誤解和忽視，導致很多患者在面對情緒困難時，因擔心被他人的目光或感到羞愧，而選擇不尋求專業幫助，孤獨地承受痛苦。

獨自面對情緒問題 加劇病情惡化

其中，情緒問題在學生群體中十分普遍，尤其是抑鬱症和焦慮症。「我們注意到，如果這些情緒問題未能及時處理，可能會導致學業表現不佳、增加輟學風險。」上田浩司指出，隨著學業壓力的增加，學生面臨的情緒困擾越加嚴重。他們往往選擇隱忍不發，認為自己應該堅強、獨立克服困難。這樣的心態不僅無法解決問題，反而會令情況惡化。因此，了解情緒問題的根源至關重要，並非單僅靠意志力就可以改善。

「Re:hydrate 身．心．靈」精神健康展覽設「塵洞」，希望能夠為學生提供支持，幫助他們釋放負能量，重新出發。

要提高大眾對情緒問題的認識，首先需要消除對心理健康問題的污名化。「尋求幫助及表達情感是走出困境的第一步，無論是向家人朋友傾訴，還是尋求專業輔導，這些都是有效的途徑。透過今次展覽，我們希望讓學生知道，他們在情緒支援上並不孤單。」上田浩司強調，「Re:hydrate 身．心．靈」精神健康展覽不但提供情緒病和精神健康的資訊，還設有心靈補水站和「塵洞」，希望能夠為學生提供支持，幫助他們釋放負能量，重新出發。

兼顧身心靈健康 保持運動忘卻煩惱

回顧自己的學生時代，上田浩司提到，他喜歡打籃球和散步，因為運動時能全神貫注，暫時忘卻煩惱。他建議當遇到情緒困擾時，應該暫時停下，從事自己喜愛的活動，不但可以幫助專注於自我，還能分散焦慮的情緒。此外，與親近的人分享感受和想法亦十分重要，通常能夠幫助從不同的角度看待問題，並提醒自己被愛所包圍。

(資料及相片由客戶提供)