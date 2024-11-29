日日洗鼻｜建立新習慣 無藥性解決鼻塞煩惱　嬰兒配方安睡到天光

天氣乾燥加上流感高峰期，鼻塞和鼻敏問題常出現。鼻塞不但影響睡眠，經常抹鼻更可能造成損傷出現血絲。鼻塞藥只能短暫舒緩，卻令人「恰眼瞓」甚至有依賴性。對新手爸媽來說，嬰兒鼻塞時只能通過哭鬧表達不適，睡不好、吃不下，清潔時又怕弄傷嬰兒鼻腔，令人擔心。想全家享受暢順呼吸，從今天起，建立日日洗鼻新習慣！「鼻潔靈」潔鼻噴霧系列100%天然無藥性，有效滋養鼻黏膜，解決鼻塞煩惱，嬰兒都能安心使用。由即日至2025年1月9日，到萬寧配藥處及屈臣氏藥劑部選購任何2款「鼻潔靈」產品，即享 75折，記得把握限時優惠啦。



天然生理海水 滋養鼻黏膜 加強防禦力

不單是面部皮膚需要保濕，原來鼻腔都要每日清潔，保持滋潤，避免鼻黏膜變得乾燥、過濾功能減弱及呼吸變得不暢順，引發鼻敏症狀和發炎問題。「鼻潔靈」是一系列100%天然無藥性的生理海水噴霧，獲臨床驗證，安全有效，備受各國醫生推介。產品經無菌過濾提煉，不含類固醇、藥物和防腐劑，用後不會產生依賴性或副作用。其天然的海洋礦物和微量元素能溫和滋養鼻黏膜，安全清潔鼻腔，沖走塵埃、細菌和致敏原，幫助提升鼻黏膜防禦力，還能快速舒緩鼻塞。嬰兒、孕婦、哺乳期婦女及鼻部手術後患者都可以安心使用。噴霧採用微擴散設計，使霧化噴霧與鼻腔壁的接觸時間更長，令產品更加有效。另設防回流系統，污染物不會回流瓶內，衛生安全。

急救鼻塞 一噴持續紓緩6小時

鼻潔靈高滲海水潔鼻噴霧

「鼻潔靈高滲海水潔鼻噴霧」專為緩解鼻塞而設，適合3歲以上的兒童和成人使用。其配方能迅速減少鼻腔內的腫脹，幫助通鼻，效果持久。據臨床研究顯示，57%的用戶表示使用產品後6小時內仍能保持鼻腔暢通。同時，84%的用戶一致認同此產品無論日夜使用都能有效發揮功效，持續踢走鼻塞，晚上有覺好瞓！

鼻潔靈潔鼻噴霧

「鼻潔靈潔鼻噴霧」則用作日常清潔。每日清潔鼻腔沖走污染物既同時，更可滋潤及加強鼻黏膜的防禦力，阻隔病菌入侵，時刻保持鼻腔舒適暢通。

鼻潔靈 (S)修護潔鼻噴霧

「鼻潔靈 (S)修護潔鼻噴霧」添加微量硫磺成份，無味配方，有助修護鼻黏膜細胞，軟化分泌物，使鼻黏膜恢復天然水份值，適合天氣乾燥，或鼻竇手術後使用。

鼻潔靈嬰幼兒潔鼻噴霧

此外，系列特設專為嬰幼兒使用的配方，配備安全防護噴咀且壓力較輕，任何角度都可以噴出，簡單易用， 新手爸媽都能輕鬆掌握，為子女提供安全有效的鼻腔護理。「鼻潔靈嬰幼兒潔鼻噴霧」適合0至3歲嬰幼兒使用，壓力較輕。 用作日常清潔及沖走污染物之餘，另可改善擤鼻情況， 同時滋潤鼻黏膜，有助改善呼吸，提升睡眠質素，以奶瓶和母乳餵飼時更得心應手，減輕照顧壓力，是不少父母的好幫手！

鼻潔靈嬰幼兒高滲海水潔鼻噴霧

嬰兒哭聲一響，可能是因為鼻塞而導致呼吸不暢，另一款「鼻潔靈嬰幼兒高滲海水潔鼻噴霧」添加微量礦物銅成份，有助快速紓緩鼻塞，清除濃稠黏液，降低重複感染機會，3個月至3歲嬰幼兒都適用，每個家庭都要常備！

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如何給孩子清洗鼻腔?←←按此進入，了解更多

由即日至2025年1月9日，購買任何2款「鼻潔靈」潔鼻噴霧產品，即可享 75折優惠！快到指定門市入手1+1潔鼻噴霧孖寶，1支洗鼻，1支通鼻，全家建立日日洗鼻好習慣，從此告別鼻塞，日日享受暢順呼吸。

指定銷售點：萬寧配藥處及屈臣氏藥劑部

*所有產品均為正貨，含中英產品說明

(資料及相片由客戶提供)