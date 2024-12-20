聖誕2024｜秋冬護髮必備好物！閨密情侶女生實用禮物清單！

又到普天同慶的聖誕節，但亦是大家有點頭痛的時候—交換禮物的聚會環節又再出現！買禮物雖則講求心意，聖誕節等卻有大大小小活動要參與，荷包真的要大出血了嗎？不用擔心！小編立即為大家精選了閨密情侶合適的女生實用禮物。



秋冬護髮必備好物-amika美髮工具

amika世界語中的意思是「朋友」，於2007年在美國紐約創立，提供專業美髮護理產品及造型工具。

數碼鈦金屬造型器

數碼鈦金屬造型器採用了鈦金屬板及高效能的 MCH 陶瓷熱能技術，是美髮造型器中最嶄新及先進的技術突破。不論是直髮，曲髮或是波浪捲髮，只需一個造型器，就能滿足您的所有造型所需。 鈦金屬板輕盈耐用，獨有 1 吋浮動板設計及夾面極度平滑，確保了滑動時不會纏住頭髮。 MCH 陶瓷熱能技術具有介乎於 100°C 至 230°C 之間的即時熱量回復，方便調較至最適合您髮質的溫度。其釋放出的遠紅外線熱能可以鎖緊頭髮水份。負離子則能夠鎖緊角質層，健康造型同時令頭髮亮麗不毛躁。另外具備 110-240 伏特的國際電壓優點，方便於世界各地使用。

秋冬護髮必備

迷你風筒

外遊時能為您提供專業及健康的頭髮造型，方便攜帶，具1200瓦的陶瓷及電氣石組件，能釋放遠紅外線和負離子，快速吹乾頭髮之餘，有效鎖緊頭髮水份和提升光澤，為頭髮帶來貼服不毛躁的外觀。而由於頭髮暴露於熱風的時間減少，造型過程也變得更健康。其雙電壓(110-120 / 220-240伏特)的優點，方便攜帶於世界各地使用。 配備兩種風速 – 中或強及兩種集風嘴讓你任意打造不同造型 – 順滑或捲曲，達到髮廊級的專業水準。如想讓頭髮更具形態及豐盈感，可以於吹整時讓頭倒過來，讓氣流吹向髮根，以達到最佳效果。當頭髮乾透後，把頭髮撥回原位，然後溫和地梳理頭髮即可。

迷你鈦金屬造型器

此造型工具特徵是採用了鈦金屬板，小巧玲瓏只有6寸大小，卻能為您塑造出波浪型曲髮、直髮或者卷髮等多種效果。其0.5吋夾板絕對是劉海，臉頰兩側短髮及纖幼頭髮的完美幫手。造型器溫度可於短時間內加熱至200攝氏度，陶瓷熱能技術釋放遠紅外線熱能及負離子，讓您的秀髮於造型後不會出現損傷，保持秀髮的柔順、健康及美麗。

閨密情侶女生實用禮物清單

聖誕限時35折 amika 吹整造型套裝 - Williamsburg Dry and Style Set - Williamsburg

👏限時35折!原價HK$5540 聖誕優惠價HK$1939

你唯一所需要的美髮三件裝！amika吹整造型套裝包括了最暢銷的三款美髮工具:

* 數碼鈦金屬造型器 – 屢獲殊榮的造型器，出色造型效果讓專業造型師都愛不釋手

– 曲髮、波浪捲髮、柔滑直髮、層次質感，滿足您一切造型所需。

* 迷你風筒 – 配備雙重電壓，小巧輕盈，方便您帶到世界各地使用。

* 迷你鈦金屬造型器 – 無論是瀏海、短髮、豐盈蓬鬆效果以及造型修飾，這款迷你造型器絕對是每個潮流引領者必備的多功能產品。

購買連結 https://01mall.hk01.com/item/1864201639737544757.html

原價HK$5540 聖誕優惠價HK$1939

amika 吹整造型套裝 - Upper East Side Dry and Style Set - Upper East Side

👏限時35折!原價HK$5540 聖誕優惠價HK$1939

兩款造型器中的極光滑鈦金屬浮動板讓您輕易打造不同的造型 – 一次性實現順直，鬈曲或波浪造型。使用風筒時所產生的負離子可密封頭髮表層，鎖緊髮絲水分，令頭髮光滑貼服不毛躁。所有工具都能迅速均勻地釋放熱力，讓秀髮快速地內到外平均受熱，減少頭髮受損的風險。遠紅外線有效鎖緊頭髮水份。套裝包括了實現各種造型所需的美髮工具。

110-240V雙重電壓，方便於世界各地使用。

適合所有髮質。

購買連結: https://01mall.hk01.com/item/1864202429302636566.html

amika 美髮uptown girl 套裝

👏限時45折!原價HK$4,310 聖誕優惠價HK$1939

amika uptown girl 套裝 包括迷你風筒、迷你鈦金屬造型器、深層修護抗熱精華素、豐盈吹整噴霧、質感造型噴霧。迷你風筒及造型器小巧輕盈，十分方便，無論是瀏海、短髮、豐盈蓬鬆效果都做到，絕對是必備的多功能產品。

購買連結: https://01mall.hk01.com/item/1864970237791817770.html

更多有關美髮產品的推介: https://01mall.hk01.com/store.html?mid=1813099200582258752