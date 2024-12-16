【紅斑狼瘡】一旦使用生物製劑，係咪要打一世？

風濕病科專科醫生楊韻妍表示，生物製劑並不存在「打一世」的問題，「治療每一個系統性紅斑狼瘡症的個案，我們都需要定期了解病人的病況變化，再作出用藥決定。雖然紅斑狼瘡病人一般都需要長期服藥，但我們會根據病情調校適當的藥物，例如病人本身的病情已經得以緩解，其實是有機會逐步減藥，甚至最終停藥，所以不論生物製劑或其他藥物，都沒有所謂『打一世』的規定。」



風濕病科專科醫生楊韻妍。

根據歐洲風濕病聯盟（EULAR）最新的治療指引建議，如果是紅斑狼瘡腎炎的患者，使用生物製劑或抑制免疫系統藥物超過兩年以上，病情持續獲得緩解，經過醫生評估，就可以考慮減藥。

「紅斑狼瘡病人的標準治療通常包括使用類固醇，而長期使用類固醇會有較多副作用，所以我們一般會首先考慮減少使用類固醇。當類固醇劑量減到相對低的時候，也可以嘗試增加生物製劑每兩針之間的間距，即『打疏啲』，或減少抑制免疫系統藥物的劑量。所以只要病情持續穩定的話，最終停藥並非奇事。」楊醫生說。

臨床研究顯示，紅斑狼瘡的形成是因為病人本身免疫系統出現問題，導致很多生物因子被異常激活，繼而導致免疫系統失調，增加病人自身抗體的生成和炎症反應的加劇，從而導致紅斑狼瘡。楊醫生表示當中較常見被異常激活的生物因子，是Blys（B淋巴細胞刺激因子）和type 1 interferon （第一型干擾素），「而生物製劑的原理，就是抑制這兩種異常激活的生物因子，希望令病情得以緩解，所以生物製劑可以減低紅斑狼瘡的活躍程度，令病情較為穩定。」

在不少人心中，生物製劑是新藥，因而也會擔心它的副作用，對此楊醫生指出兩點：

1. 其實生物製劑並不是新藥，在香港醫院管理局的藥物名冊上已使用超過十年，有大量臨床上的安全數據，所以無需太擔心生物製劑的副作用。而從治療數據上，可看見它無論幫助紓緩紅斑狼瘡病情，減低病發風險，減低整體類固醇使用的劑量等，表現都相當不錯。

2. 從另一角度看，如果病人的病情未能獲得控制或緩解的話，他們很多內臟和器官都會受到損害，而這些損害很多時是不可逆轉的。讓適合的病人盡早使用生物製劑，可及早避免免疫系統攻擊及傷害患者身體重要器官如腎臟、心臟等，造成不能逆轉的傷害。