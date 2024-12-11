癌症死亡人數佔26%！及早了解癌症治療　守護家人健康

在香港，癌症是頭號殺手，2023 年的登記死亡人數中就有 26% 與癌症相關¹。這警示我們：癌症可能發生在任何人身上。了解癌症的治療至關重要，不僅是為了自己，也是為了身邊的家人和朋友。抗癌之路漫長且複雜，從診斷到康復，需要多個專科醫生共同努力，才能制定和實施最佳的治療方案，有效提高治癒率和改善生活質量。您了解癌症治療的關鍵環節嗎？為了自己和家人，讓我們攜手關注癌症。本文將深入淺出地介紹癌症治療、跨專科醫療以及康復護理，助您掌握抗癌的關鍵知識，一起了解更多，守護健康！



精準狙擊癌細胞 解鎖癌症療法

癌症治療不斷進步，為患者帶來更多希望。現今的治療方案涵蓋了廣泛的選擇，從傳統的手術、化療和放射治療，到更精準的標靶治療和增強自身免疫力的免疫治療，都致力於提高治癒率和改善患者的生活質量。

當中標靶治療精確鎖定癌細胞，減緩其生長擴散，副作用較傳統化療輕微，如皮疹、腹瀉，提升患者生活質量。適用於乳癌、肺癌等多種癌症，費用數萬至數十萬港幣，療程數月至數年不等。

另外，免疫治療則透過培養及增殖自體免疫細胞，增強其抗病能力，降低副作用及健康損害。療法適用於肺癌、肝癌等特定癌症，費用與標靶治療相近，療程亦可持續數月至數年。此外，基因治療仍在發展，費用高昂（數百萬港幣）；質子治療是更精準的放射治療，適用於靠近重要器官的腫瘤，費用約數十萬港幣。

全方位守護 癌症治療需跨專科協作

事實上，很多癌症治療並非個別專科就能完成，加上有併發症出現的機會，需要多個專科的醫生共同參與，組成一支專業醫療團隊，為患者提供全方位的照顧及護理，以提高治療的成功率。當中的跨專科團隊包括：

• 腫瘤科醫生: 負責制定整體治療方案，包括化療、標靶治療和免疫治療等。

• 外科醫生: 負責進行手術切除腫瘤。

• 放射腫瘤科醫生: 負責放射治療。

• 病理科醫生: 負責診斷癌症類型和分期。

• 影像診斷科醫生: 負責影像學檢查，例如CT、MRI和PET等。

• 臨牀心理學家/精神科醫生/社工: 提供心理支持和社會資源協助。

癌症康復之路：如何重回生活正軌？

癌症治療漫長，即使完成治療，康復護理也至關重要。目標是幫助患者恢復身體機能，提高生活質素，並預防癌症復發。護理重點包括營養支持，增強體力；物理治療，恢復活動能力和減輕不適；心理輔導，應對治療後的壓力和焦慮；以及定期追蹤檢查，及早發現復發或併發症。持續的康復護理能幫助患者更好地回歸正常生活，提高生活質素。

病人安心抗癌！「健康夥伴」提供堅實後盾

確診癌症，除了積極治療，更需要安心和全面的支持。AIA推出的「極臻‧至尊醫療計劃」如同一位可靠的健康夥伴，全面了解癌症病人及家屬的需要，全程陪伴，提供全方位支援，讓病人可以專注康復，重拾健康生活。

在與病魔抗爭的路上，每位病人都渴望獲得最優質、最適合的醫療方案。當傳統療法效果有限時，參與臨床試驗，嘗試嶄新的藥物和治療方法，往往能為病人帶來新的希望。「極臻‧至尊醫療計劃」深知病人對優質醫療的追求，率先推出市場首創² 的臨床試驗藥物惠益³，為您承擔第三、四期癌症及血液系統惡性腫瘤臨床試驗藥物的費用，每保單年度高達50萬港元⁴！讓您無後顧之憂地選擇最適合的治療方案，把握每個重獲健康的機會。

除了藥物，計劃還為你精心挑選了一支專業的醫療團隊⁵，涵蓋癌症治療的各個領域，從診斷、治療到康復，都有專家為病人保駕護航，提供最專業、最全面的醫療服務，讓病人感受到無微不至的關懷。此外，計劃全面保障各項癌症治療費用，包括化療、電療、標靶治療、免疫療法、質子治療等，以及相關手術、藥物及檢查費用，讓病人可以專注治療。

計劃也特別關注長者的需要，若年滿75歲或以上而不幸患上癌症⁶，計劃將豁免癌症相關醫療服務的每年墊底費餘額，讓長者能夠得到最好的照顧。

健康是一生的課題，立即到AIA「極臻‧至尊醫療計劃」網頁了解更多⁷ 有關升級癌症支援的方案，體驗非凡的醫療保障！

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¹ 衞生署衞生防護中心網頁： https://www.chp.gov.hk/tc/statistics/data/10/27/117.html

² 就臨床試驗藥物惠益，此計劃特點於2024年4月22日首次由AIA推出市場，當時與香港主要保險公司之個人醫療保險計劃比較為市場首創。

³ 若受保人由專科醫生確診有第三期或第四期惡性瘤，或現有的非實驗性治療無法治癒的末期血癌，並有由專科醫生簽發醫生證明書，證明臨床試驗藥物是由專科醫生處方及由專科醫生認為處方臨床試驗藥物是對受保人罹患的癌症為合適或建議的積極治療或紓緩治療，我們將支付此賠償。已獲任何其他第三方提供的任何收費或費用(包括臨床試驗藥物的藥劑製品公司、製造商及/或營銷商的贊助)將不受保障。處方的第三期臨床試驗藥物必須已在實驗室測試並獲得以下其中一間監管機構批准，就治療癌症作人體測試及/或治療，可用作進行第三期臨床試驗：

• 美國食品和藥物管理局(FDA)

• 歐洲藥品管理局(EMA)

• 中國國家藥品監督管理局(NMPA)

• 香港衞生署

• 澳門衛生局

⁴ 處方的第三期臨床試驗藥物必須已在實驗室測試並獲得以下其中一間監管機構批准，就治療癌症作人體測試及／或治療，可用作進行第三期臨床試驗。就香港、澳門及中國內地以外的地方所招致並可在第三期及第四期癌症及無法治癒的血液系統惡性腫瘤之臨床試驗藥物惠益下獲賠償的任何合理及慣常的收費而言，在計算應付賠償總額時，該招致的合理及慣常的收費將減少至60%，且不多於每保單年度500,000港元或62,500美元。

⁵「精選醫療團隊」指由友邦指定的第三方醫療網絡服務供應商。

⁶ 在主診專科醫生的書面建議下直接因該癌症接受任何醫療所需的醫療服務，並根據賠償項目第1至25項應獲支付的賠償。若保單持有人或受保人由保單生效日期起計首90日內已察覺該癌症，此豁免墊底費將不適用。若受保人確診患有癌症以外的疾病並產生合資格費用，該合資格費用將受限於每年墊底費餘額(如有)。長者癌症支援—癌症豁免墊底費不適用每年墊底費選項為$0的保單。癌症的定義，請參閱極臻‧至尊醫療計劃產品簡介第27頁之「極臻‧至尊醫療計劃的重要資料」下的「產品限制」第6項。

⁷ 此資訊內只載有一般資料及只於香港派發，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介及/或服務要約。

「友邦保險」、「AIA」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。

「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。

「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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