【紅斑狼瘡】如何定義「紅斑狼瘡持續活躍」？有哪些指標？

系統性紅斑狼瘡症的病理，是免疫系統過分活躍引發各種炎症，若持續活躍有可能對全身器官造成傷害，所以常需使用各種藥物消炎及減低患者免疫系統的活躍程度。那麼，醫生是以哪些指標判斷病人「紅斑狼瘡持續活躍」呢？



風濕病科專科陳珮珊醫生。

風濕病科專科陳珮珊醫生表示，評估紅斑狼瘡病情時，通常會採用以下幾種方法：

1. 病史詢問。「首先，我們風濕科醫生會詢問病人最近的情況，包括有否異常疲勞、關節疼痛、皮疹、發燒、口腔潰瘍，甚至小便有『泡泡尿』等，以評估他日常生活上有沒有出現新的病徵，同時也要看看原有的病徵有沒有變化。」

2. 體格檢查。醫生會做比較詳細的全身評估，包括檢查病人身體有沒有關節發炎、紅腫痛熱，皮膚有沒有出現皮疹，口腔有沒有出現潰瘍（生痱滋），身體有沒有淋巴腫脹等情況。另外，也會做一些和內部器官相關的檢查，常見會檢查肺部、腹部，以及看看有沒有腳腫等。

3. 實驗室檢查。陳醫生表示，實驗室檢查通常分為兩部分：血液檢查和尿液檢查。

• 血液檢查：醫生會檢查病人的血常規，包括血色素、白血球指數、血小板指數。另外也會檢查發炎指數，包括血沉降、C反應蛋白，以及和抗體有關的包括抗雙鏈DNA抗體。此外也會檢測C3/C4補體，因為C3/C4補體是免疫系統中的蛋白質，可以協助免疫細胞消滅敵人，當紅斑狼瘡活躍的時候，可能會消耗血液中的C3/C4，抽血驗到的C3/C4便會減少，所以C3/C4下降可能表示紅斑狼瘡的活躍程度正在增強。最後，醫生也會檢查病人的肝腎功能，以作出一個比較全面的血液評估。

• 尿液檢查：「主要看看小便有沒有白血球、紅血球或蛋白尿，可以幫助我們評估病人有沒有腎臟方面的影響。」

4. 影像學檢查。視乎病人的情況，醫生可能建議進行X光、超聲波、電腦掃描等檢查，以評估病人有沒有一些器官受到紅斑狼瘡影響，例如會以超聲波看看腎臟的情況，或以電腦掃描或X光檢查肺部。

5. 病情活躍指標：醫生會利用標準化的評估工具，例如SLEDAI（系統性紅斑狼瘡症病情活躍指數），根據臨床症狀、實驗室檢查結果等，得出一個總分，分數下跌代表病情有改善、分數上升則代表病情較活躍。

「綜合以上的檢查和評估，醫生便可以掌握病人的病情活躍程度，從而為病人制訂合適的治療方案，此外病人也需要定期覆診，和醫生溝通，好好的控制病情。」陳醫生總結。