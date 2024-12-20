香港皮膚健康基金 與濕疹病友同行 積極治療 持效控制濕疹

濕疹困擾著不少兒童及成年人，痕癢發紅不止影響外觀，更令生活質素下降。為鼓勵濕疹病友積極管理病情，「香港皮膚健康基金」早前舉辦「諾懿廚房—濕疹管理講座與煮食工作坊」，分享最新治療資訊，活動中更有男神黎諾懿展示廚藝，與病友們炮製健康飯糰，場面熱鬧，以美食宣揚皮膚健康的訊息。



「香港皮膚健康基金」舉辦「諾懿廚房—濕疹管理講座與煮食工作坊」早前圓滿結束，當日更邀請到星級嘉賓黎諾懿即場表演廚藝，示範製作牛油果雞肉藜麥飯團，與一眾濕疹病友互動。

諾懿在活動中分享到，囝囝長期受到濕疹困擾，夜晚難以入睡，故此平日自己也會抽空烹調健康食物，管理好家人的飲食，希望有助減低濕疹病情的影響。在諾懿的指導下，當日現場逾40名病友一同炮製飯糰，完成後共聚一起享受美味成果。諾懿更與病友們自拍打卡，為他們打打氣。

本港兒童濕疹比率高

「香港皮膚健康基金」主席兼皮膚科專科醫生陳厚毅表示，明白到不少病友飽受濕疹困擾，希望藉是次活動，提高市民對濕疹管理及皮膚健康的意識，也希望活動能讓病友們暫時忘卻病情的煩惱，享受一同煮食與相聚的愉快時光。他又提到，理解部份皮膚病患者對長期治療的憂慮與不安，承諾「香港皮膚健康基金」日後將會加強公眾教育及舉辦更多義務活動，令社會大眾正視皮膚健康的重要性。

而「香港皮膚健康基金」副主席兼皮膚科專科醫生關志強，則在活動中分享了兒童濕疹的最新資訊。原來，本港6至7歲兒童曾經患有濕疹的比率達到41%，部份病情更是中度至嚴重程度。關醫生指出，大約七成兒童濕疹患者有家族過敏歷史，接觸過塵蟎、塵埃、動物毛屑及化學物質，或氣溫及濕度變化，也有可能誘發病情。

生物製劑 抑制發炎因子

針對濕疹問題，如今有多線藥物有助控制不同程度病情，例如外用非類固醇藥膏可應對輕微至中度濕疹，假設病情屬於中度至嚴重，則可以考慮使用生物製劑治療，6個月以上嬰幼兒亦可使用。關醫生指出，濕疹涉及「白細胞介素-4」及「白細胞介素-13」兩個發炎因子，而生物製劑就可以抑制發炎來源，持效改善皮膚及減少搔癢。最新臨床研究顯示，濕疹患者使用生物製劑後，症狀可達至緩解。

除了兒童，其實不少成年人亦飽受濕疹困擾。皮膚科專科醫生顏佩欣在講座中提到，部份患者或過度依賴類固醇藥膏及忽視保濕，治療前應糾正一些影響皮膚的不良習慣(例如忽略防曬與補濕等)，再依從用藥。她表示，成年患者經局部處方治療後，仍無法控制好中度至重度濕疹，可考慮使用生物製劑，研究指患者用藥後均得到持效皮膚改善，並能減少痕癢情況。

關志強醫生及顏佩欣醫生鼓勵濕疹患者積極控制病情，而不同治療方案有其成效及副作用，接受治療前應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。