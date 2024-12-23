慢阻肺病治療 持續用藥是關鍵 呼吸運動 家人支持有助改善病情

慢性阻塞性肺病(COPD)是一種常見的呼吸系統疾病，患者除了出現咳嗽、喘鳴等典型病徵外，還可能因為呼吸困難，導致日常活動能力下降，嚴重影響生活質素。有呼吸系統科專科醫生指出，COPD患者持續用藥控制病情十分關鍵，可減慢肺功能惡化。不過，部份患者擔心副作用或技巧不正確而未能持續用藥，建議醫護人員與患者保持溝通，選擇合適的吸入裝置，並鼓勵患者培養運動習慣，家人從旁協助，以助改善病情。

呼吸系統科專科吳耀萍醫生表示，COPD患者通常有長期吸煙史，亦有機會因為長期接觸煤炭等污染物而患病。「煙草所含的有害物質會損傷氣管和肺部組織，導致肺氣腫和慢性支氣管炎，整體肺功能會逐漸惡化。」部份患者早期或未察覺病徵，待病情漸趨嚴重，咳嗽、喘鳴明顯，氣促時做不了太多運動，才驚覺大事不妙。

持續用藥可減慢肺功能惡化

吳耀萍醫生指出，目前COPD的治療以舒緩病徵和減慢肺功能惡化為主，「最重要是鼓勵患者儘早戒煙，再配合藥物治療、運動、呼吸訓練等綜合治療方案。」藥物方面主要有吸入性的支氣管擴張劑和類固醇，可舒緩呼吸道症狀，部份更有助減低急性加重發作的次數和嚴重程度。

不過，部份COPD患者用藥依從性偏低，「主要是擔心長期用藥的副作用，亦有患者不懂得正確使用吸入裝置。常見的乾粉吸入裝置需要較大的吸氣速度，部份年長患者未必能掌握。相反，霧化吸入裝置的操作相對簡單，患者只需要輕輕吸一下便可使用。」吳醫生強調醫護人員應向患者詳細講解藥物的正確使用方法，並示範不同的吸入裝置如何操作，讓患者選擇合適自己的類型，提高依從性，並建議患者將吸入裝置放在當眼位置如床頭，幫助患者養成使用的習慣。

運動訓練增強體能 家人從旁鼓勵

此外，運動訓練亦是COPD病情管理的重要一環，吳耀萍醫生指出：「簡單的運動如散步，或進行呼吸肌訓練，可增強患者的體能，減輕喘鳴等症狀；如遇急性發作時，亦可運用呼吸技巧舒緩不適。」同時，家人的支持和鼓勵亦不可或缺，「很多COPD患者難免感到氣餒，認為疾病無法根治，對治療亦沒有信心。家人宜從旁鼓勵患者培養運動習慣，陪伴左右，患者的情緒和生活質素都可得到改善。」

80多歲的陳先生(化名)，確診COPD後仍不願意按時用藥，致病情反覆，多次因急性發作而入院，更一度認為藥物無助改善病情。在家人的支持下，他終於願意按醫生指示乖乖按時使用吸入藥物，家人更經常陪他定時散步做運動，病情漸趨穩定。陳先生現時已可以自己外出，甚至獨自求診接種流感疫苗，相較過去受病情影響只能困在家中，生活質素明顯改善了。

COPD雖然無法根治，但患者切勿輕視，「除了戒煙，持續用藥和恆常運動，亦應及早接種疫苗預防感染，減低觸發急性病發風險，患者亦要定期覆診監察病情。若病情控制欠佳，醫生或需要調整藥物，甚至考慮其他治療方案。」吳耀萍醫生並提醒，COPD治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。