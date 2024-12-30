【紅斑狼瘡】奎寧、類固醇及生物製劑如何消炎？藥物機制大不同？

奎寧、類固醇都屬於系統性紅斑狼瘡症的「標準治療」用藥，而生物製劑則獲歐洲風濕病學會（EULAR）於2023年更新使用指引，建議病情活躍的患者「盡早加入生物製劑以加速控制病情，減少病發」，到底這三種藥物的消炎機制有何不同？



仁安醫院風濕科顧問馬繼耀醫生。

仁安醫院風濕科顧問馬繼耀醫生表示：「金雞納，或正確學名叫奎寧，其實原本是一種抗瘧疾的藥物，後來發現它在治療紅斑狼瘡上可以擔當一個很特別的角色。它的藥理機制是透過抑制細胞上其中一種受體，從而調控我們先天以及後天的免疫功能，以達到它的治療效果。由於它的藥性相對溫和，但同一時間它的安全性也非常之高，是少數大部分風濕科醫生都會建議紅斑狼瘡患者長期服用的一種藥物。」

至於類固醇，是另一種歷史非常悠久的消炎藥物。「它的藥理機制相對選擇度低，以及它是從多角度達至抑制發炎的效果，但亦因為這原因，它相對來說副作用出現的機率也會較高。而好處是它的功效比較肯確性度高，以及有效的起動速度快，在有些急性的情況下，特別是相對嚴重的發炎症狀出現的時候，類固醇至今仍是一個標準的第一線治療方法。」馬醫生說。

而生物製劑則是近年研發的、較新的治療紅斑狼瘡方案，馬醫生表示它的最大特點是針對性高，「它選擇性地抑制紅斑狼瘡患者身體裡面過量製造出來的一些發炎因子，包括Blys（B淋巴細胞刺激因子）和type 1 interferon （第一型干擾素），透過對靶性的治療方案，達至治療目標的機會率相對較高，而同一時間副作用出現的機會率也相對低，所以生物製劑近年已經被國際臨床指引歸納為其中一種治療方案。」

其中生物製劑對於紅斑狼瘡腎炎患者的幫助，更被形容為一大突破，可歸納為以下五點：

1.臨床研究發現，當生物製劑加上奎寧、類固醇等的「標準治療」，病情緩解的比率高於沒有使用生物製劑的患者。

2.使用生物製劑的患者，某部分免疫指標表現比沒有用生物製劑的患者理想。

3.估計長期的預後，包括將來會否出現腎衰竭或慢性腎病的比率，也比沒有用生物製劑的組別理想。

4.至於紅斑狼瘡復發比率，暫時所得數據顯示使用生物製劑的患者比沒有用生物製劑的患者低。

5.用了生物製劑的患者可以減少類固醇的使用。