【紅斑狼瘡】如何評定紅斑狼瘡的活躍程度？相關指標助評估病情

系統性紅斑狼瘡症患者即使病情相對穩定，醫生也會提醒他們定期覆診，並接受簡單的抽血檢查。抽血之後，醫生其實是根據哪些指標來評定紅斑狼瘡的病情呢？



風濕病科專科余家龍醫生。

風濕病科專科余家龍醫生表示，在評定紅斑狼瘡的活躍程度以及判斷是否影響重要器官時，醫生通常會比較以下幾項驗血報告：

1. 抗雙鏈DNA抗體（anti-dsDNA）：這是一個具有特異性的檢測，通常與病情活躍程度相關。它的水平的變化可反映炎症的變化，例如更高的抗雙鏈DNA抗體水平代表自身免疫反應活躍，有機會反映狼瘡病情活躍。

2. 補體水平（C3, C4）：在慢性炎症過程中，這些補體成分的水平可能下降，特別是在病情活躍時。

3. 紅血球沉降率（ESR）：這是一項用來衡量全身炎症的指標，活躍的紅斑狼瘡通常會導致ESR升高。

4. C-反應蛋白（CRP）：這也是一個評估炎症的指標，但並不特定用於紅斑狼瘡。

5. 全血球計數（CBC）：醫生會檢查血紅蛋白、白血球（白血球數量 < 1,000/mm3）和血小板的數量（< 50,000/mm3），來了解是否有貧血或其他血液異常，有的話可能代表狼瘡病情活躍。

6. 腎功能測試：檢查肌酐和尿液中蛋白質或紅血球以評定病人的腎功能，因為腎臟是紅斑狼瘡常見影響的器官。

余醫生表示，以上指標的比較，有助於醫生評估病情的變化與治療的需要，例如是否需要轉用或加入生物製劑，「這通常取決於紅斑狼瘡的活躍程度及對其他治療的反應。如果標準治療未能有效控制病情，為避免炎症傷及重要器官，造成不可逆轉的傷害如腎衰竭等，經醫生評估後，患者應盡早使用生物製劑。」

現時，一旦確診急性紅斑狼瘡，不論影響的是皮膚或心、腎等器官，標準治療都包括使用類固醇，但長期使用類固醇會產生很多副作用，所以醫學界一直都在研究不同的方法希望可取代類固醇，生物製劑便是最新的手段之一。臨床研究顯示，近年獲美國食品及藥物管理局（FDA）通過用於治療紅斑狼瘡的生物製劑，可箝制B淋巴細胞活躍因子，令B淋巴細胞增生的活躍程度減低，從而減少對患者腎臟的破壞。

余醫生提醒，「通常生物製劑要配合標準治療一起使用，才可達至最佳療效。臨床研究顯示，在標準治療之上加上生物製劑，可增加療效而副作用並沒有增加。」建議病人與醫療專業人員討論驗血報告結果，以獲取更具體的指導。