【紅斑狼瘡】生物製劑減病發風險 認清資助條件

估計每十萬香港人之中，約有六十個會患上系統性紅斑狼瘡症，當中女性佔大部分，和男性患者的比例高達9:1，而且大部分首次發病是在介乎十五至五十歲之間的黃金年齡。紅斑狼瘡可影響全身器官和組織，包括皮膚、關節、血球、腦神經、心包膜、腎臟等。近年有新藥可幫助紅斑狼瘡患者，它們對患者有多大幫助？社區上對需要新藥的病人又有什麼支援？



香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授陳昭慧醫生。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授陳昭慧醫生表示，近年有不少新藥物幫助風濕科病人，當中主要是生物製劑。「針對紅斑狼瘡的生物製劑，原理是抑制異常激活的生物因子，其中包括Blys（B淋巴細胞刺激因子）和type 1 interferon（第一型干擾素）。兩者的異常激活都會導致免疫系統的失調，增加自身抗體的生成和炎症反應的加劇，從而導致紅斑狼瘡。」

陳醫生指出，「生物製劑在紅斑狼瘡的使用歷史已有十年以上，從數據上我們看見它無論幫助紓緩紅斑狼瘡病情，減低病發風險，減低整體類固醇使用的份量等方面，數據都相當不錯。因此，盡早使用生物製劑，可及早避免免疫系統攻擊及傷害患者身體重要器官。」

同時，由於生物製劑較具有針對性，治療時可以較少影響身體其他器官，比起標準治療中使用的類固醇等有優勢。至於生物製劑的副作用，包括上呼吸道感染、尿道感染、帶狀疱疹或支氣管炎等，一般不會太嚴重。另外，由於生物製劑是針劑，有部分病人注射的位置會有短暫的疼痛或皮膚敏感。

現時社會上有不同機構支援紅斑狼瘡患者使用生物製劑。例如在公立醫院跟進的紅斑狼瘡患者，醫管局接納專家意見，在2023年12月把生物製劑的用藥條件放寬，亦安排撒瑪利亞基金資助經濟有困難、但有需要使用生物製劑的患者獲得生物製劑治療。資助條件主要看兩方面：

1） 傳統藥物能否控制炎症，以及

2） 病人的經濟情況。

陳醫生提醒病人可和醫生溝通，查詢自己是否適合獲得資助。此外，坊間亦有不同非政府組織（NGOs）如香港風濕病基金會或聖雅各福群會等，有不同計劃支援紅斑狼瘡症患者。有需要的患者可直接向這些機構查詢。

陳醫生鼓勵患者，「一些本地研究曾作出對比，九十年代紅斑狼瘡病人的五至十年存活率是90至93%，現在基本上可改善到95%以上，所以紅斑狼瘡雖然是長期病，但隨著治療方法的改善，病人存活率和生活質素也不斷提升，建議病人積極接受治療。」