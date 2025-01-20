【紅斑狼瘡】KDIGO最新治療指引　提升病情控制　減低腎臟傷害

「系統性紅斑狼瘡症」是一種可攻擊身體多個器官的自身免疫疾病，當中最嚴重的併發症包括腦炎和腎炎。香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授葉逸軒醫生表示， 在亞洲人來說，超過60%的紅斑狼瘡病人會併發腎炎（西方國家約為40至50%）。紅斑狼瘡初次發病的年齡以15至40歲為主，但年輕患者並不會因年齡較小而降低併發腎炎的風險。相反，由於年輕紅斑狼瘡病人免疫系統較活躍，併發腎炎的風險更高。



幸好，近年陸續有相關的新藥面世，而全球性腎病組織KDIGO（Kidney Disease: Improving Global Outcomes）亦因應新藥湧現而不斷更新治療狼瘡腎炎的用藥指引，以提升對病情的控制，減少對腎臟的傷害。



香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授葉逸軒醫生。

葉逸軒醫生指出，KDIGO是一個由國際腎病學會（International Society of Nephrology）主導的臨床指引，「用意是提升臨床質素以及把臨床治療標準化，當中包括腎病例如腎小球發炎，而紅斑狼瘡併發的狼瘡性腎炎也包括在指引之內。」

基本上，KDIGO 在狼瘡性腎炎方面以醫學證據為基礎，作出了數項建議，包括：

• 紅斑狼瘡患者應定期監測腎功能，因為腎炎的臨床表現可能會在相當長的一段時間內保持無症狀。

• 使用肌酸酐和尿液分析和評估腎功能，以及透過腎活檢確定狼瘡性腎炎的類型和嚴重程度。

• 治療目標是維持腎臟功能，減少蛋白尿，減低腎炎風險。

• 跟據病人情況而定建議使用類固醇、免疫抑制劑（如環磷酰胺、霉酚酸酯或鈣調磷酸酶抑制劑）及生物製劑來控制病情。

• 維持治療為期至少三年，以維持腎臟緩解狀態及預防復發，亦要盡量減低類固醇劑量。

而去年（2024年），由於有些藥物在臨床研究上取得重大突破，例如一種針對B淋巴細胞活躍因子的生物製劑及另一種新鈣調磷酸酶抑制劑，所以KDIGO也作出更新，將這兩種新藥納入為狼瘡性腎炎的一線標準治療。

葉醫生形容生物製劑是一個重大突破，「尤其針對紅斑狼瘡腎炎，已經多年未有相關新藥通過FDA（美國食品及藥物管理局）的批核，近年則有一種生物製劑獲得通過使用，亦是目前香港可使用的一款生物製劑。」

「生物製劑的原理是抑制異常激活的生物因子，其中包括B淋巴細胞刺激因子（BLys）和第一型干擾素（type 1 interferon）。這款生物製劑的藥物機理是通過壓抑B淋巴細胞活躍因子，控制有自身免疫的B淋巴細胞，或過分活躍的B淋巴細胞，令它們慢慢壞死，並由新生比較健康的B淋巴細胞取代，從而減少製造破壞性抗體，減少對紅斑狼瘡病友腎臟的破壞，控制紅斑狼瘡的病情以及減少復發。」葉醫生說，「但當然，也有其他不同的生物製劑，透過不同的通道，即針對不同的細胞因子，仍在臨床階段，暫時並未納入作為KDIGO指引的一線治療。」

葉醫生提醒，紅斑狼瘡腎炎表徵包括水腫、蛋白尿，甚至在顯微鏡下會看見小便有很多紅血球，小部分病友甚至出現血尿。有部分病友是抽血時發現腎功能有偏差，追查之下才發現患有紅斑狼瘡。或當病友腎功能有問題，但同時面部出現蝴蝶形紅斑或其他紅斑狼瘡症狀，對醫生來說也是一個提示。「一旦確診急性紅斑狼瘡，不論影響的是皮膚或腎等器官，現時的標準治療是使用類固醇加免疫抑制劑。但長期使用類固醇的副作用始終是一大問題，所以醫學界一直都在研究不同的方法和手段，用以減省或取代類固醇（Steroid Sparing），最新浮現的便是生物製劑。」

葉醫生將生物製劑對紅斑狼瘡腎炎病友的具體幫助，歸納為5大好處：

1. 臨床研究發現，當生物製劑加上「標準治療」，療效相當理想，病情緩解的比率高於沒有使用生物製劑的病友。只要病情緩解並管理得宜，不少病友都可正常生活。

2. 使用生物製劑病友某部分的免疫指標表現，比沒有用生物製劑的病友理想。

3. 長期預後評估顯示，包括將來會否出現腎衰竭或慢性腎病的比率，也比沒有用生物製劑的組別理想。

4. 至於紅斑狼瘡復發比率，暫時所得數據顯示也比沒有用生物製劑的病友低。

5. 用了生物製劑的病友可以減少類固醇的使用。

若你是一位紅斑狼瘡病人，或狼瘡性腎炎病人，對這些生物製劑有任何疑問，歡迎向主診醫生查詢。