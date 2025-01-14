《別讓汗味臭狐綁架人生！破解體味煩惱的真相》

多汗和體味，看似是小問題，卻往往成為困擾許多人的「隱形殺手」。AI Health首席醫療顧問李博士指出「從上班族、演藝人員，到健身教練都可能遇到這個困擾。」



汗液≠異味！專家揭秘體味成因

「很多人以為出汗就一定會有異味，其實這是誤解，」李博士解釋：「汗液本身是沒有味道的！就像化學實驗一樣，當汗液中的蛋白質和脂肪被皮膚表面的細菌分解後，才會產生異味。如果聞起來像洋蔥或大蒜，那可能就是俗稱的『狐臭』了。」

自己聞不到？原來是這個原因

最特別的是，許多人竟然不知道自己有體味問題。「這就像吃完大蒜後自己聞不到味道一樣，」李博士分享了一個真實案例：「我曾經遇過一位病人，直到相親對象委婉提醒，才驚覺自己有這個困擾。」

止汗劑的迷思

「使用止汗劑只是治標不治本的方法。」李博士表示：「長期使用反而可能堵塞毛孔，引發更多皮膚問題。這就像用香水掩蓋異味，無法從根本解決問題。」

無形的社交障礙

這些困擾往往會影響生活的方方面面。在職場上，不少人因為擔心體味問題而不敢在會議中發言；即使是簡單的舉手示意，也害怕會暴露腋下的汗漬。在感情生活中，約會更成為一場戰戰兢兢的考驗，生怕異味會破壞美好的氣氛。

科技帶來新希望

現代醫學技術已能有效解決多汗和體味問題。「通過精準的微波能量作用於汗腺，能從根本上解決問題，無需手術，恢復期短。」李博士介紹這項已獲美國 FDA 和歐盟 CE 認證的技術。

專業醫療 安心保障

AI Health是NuMe Aesthetic Concept「名人美學概念」旗下集團成員，為香港衞生署認可的日間醫療中心，擁有嚴格的醫療規範和完善的設備配套。有別於一般美容院，中心配備專業醫療團隊，確保治療過程安全有效。特別的是，中心更設有專人跟進保險理賠事宜，讓求診者能專注於治療過程，無需為治療費用而煩惱。

細節見真心

為了讓求診者能更自在地接受治療，AI Health特別安排女醫生主理，細心體貼，為客人打造舒適安心的診療環境。「我們深知這個問題容易令人感到尷尬，因此特別注重診療過程中的每個細節。」李博士表示。

及早發現 及早解決

「多汗和體味困擾著很多人，但這絕對不是無法解決的問題。」李博士強調：「重要的是要正視問題，及時尋求專業協助，每個人都能重拾清爽自信的人生。」

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（資料及相片由客戶提供）