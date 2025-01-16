微創電穿孔局部消融術 助早期前列腺癌患者維持生活質素

早期前列腺癌患者以往大多採取前列腺全切除手術或放射治療，但有專科醫生指，治療有機會影響患者的排尿或性功能。在近年趨向個人化癌症治療的大方向下，近年發展出越來越多局部治療，其中微創電穿孔局部消融術就有助切除前列腺腫瘤的同時，亦可保留前列腺及其功能。



泌尿外科專科醫生馬偉傑醫生引述醫院管理局的最新數據指，2022年香港錄得2,758宗前列腺癌新症，於本港男性常見癌症中排行第三，且有約四成人屬於早期（第一、二期），代表腫瘤尚未擴散至前列腺以外的範圍。

根據患者的期數、年齡、健康狀況、癌症期數、預期壽命、患者意向、前列腺特異抗原（PSA）的數值及上升速度，以及格里森評分（Gleason score），醫生會綜合各項指標決定治療策略。如屬第一或二期，一般會考慮積極監察或全器官治療，第三期則可能需要前列腺全切除和盆腔淋巴結切除手術，或選擇放射治療。第四期治療則包括荷爾蒙治療、化療、新一代口服荷爾蒙抑制藥和放射治療。

全器官治療包括前列腺全切除手術或放射治療，傳統做法有機會對患者的排尿、性功能及直腸造成副作用，影響生活質素。因此，近年開始趨向考慮局部治療，以保留前列腺及其功能。馬醫生指，局部治療針對腫瘤僅局限於前列腺內（通常在一側），並未擴散至其他組織或器官，目的是摧毀癌細胞，同時保留健康組織，以減少副作用和併發症。「目前局部治療方法，包括高能聚焦超聲（HIFU）、冷凍消融（Cryoablation）、微波消融（Microwave Ablation）及 電穿孔局部消融術（Irreversible Electroporation）。」

其中電穿孔局部消融術的做法是經皮膚置入數枝電極針包圍癌細胞，電流只經過癌細胞而不損害血管或神經。電流會使癌細胞的細胞膜穿孔，導致細胞膜內外失去平衡，細胞不能正常運作，便會逐漸凋亡。馬醫生表示，相比其他局部治療方式，電穿孔局部消融術的特性在於採用非熱非冷凍的方式，能有效維護周圍重要結構的完整性，治療過程更可透過超聲波即時監察，以確保摧毁癌細胞。手術時間一般需要1至1.5小時完成，術後24小時內一般已可如常小便，少見傳統手術帶來的尿失禁後遺症，嚴重副作用亦很低，故已獲美國食品藥物管理局的正式批准，並獲歐盟CE認證。

馬偉傑醫生示範電穿孔局部消融術中使用的電極針。

早前有兩位患者已完成電穿孔局部消融術治療前列腺癌，兩位患者的手術過程非常順利，而且術後同日已能恢復正常飲食及排尿。馬醫生表示，結合機械臂和電穿孔局部消融術的做法，可讓醫生根據患者具體情況選擇最合適的治療方案，實現真正的個人化治療。如患者有任何疑問或需要，不妨向醫生查詢。