【紅斑狼瘡】EULAR是什麼？EULAR最新治療指引內容曝光

估計每10萬個香港人之中，約有60個會患上系統性紅斑狼瘡症，當中大部分是女性，和男性患者的比例高達9:1，而且大部分首次發病是介乎15至50歲之間的黃金年齡。治療方面，醫生會考慮病人病情的緩急輕重和受影響的器官，制訂不同的用藥方案。而值得注意的是，去年（2023年）歐洲風濕病聯盟（EULAR）更新了有關紅斑狼瘡的用藥建議。



港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床實務助理教授鄧因棋醫生。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床實務助理教授鄧因棋醫生表示，EULAR本身是一個非牟利組織，由歐洲各國的病人組織以至研究學者所組成。「它的工作目標，是要減少風濕病以及骨骼系統疾病對於個人及社會的影響，改善這類病症的治療、預防和康復。此外他們也致力促進風濕病的教育以及研究，希望推動這些研究的成果可以在臨床方面應用。」

鄧醫生指出，在紅斑狼瘡的治療方面，EULAR 2023年更新了更加完善的病情控制指引，重點包括：「首先，所有紅斑狼瘡活躍的病人，都應該接受金雞納（羥氯喹）治療。而類固醇方面，應該只作為過渡性的治療。除了傳統的免疫系統抑制藥物以外，我們也應該盡早考慮使用生物製劑，以加速病情的控制，減少病發，以及減低器官受到炎症的影響，從而可以減少使用類固醇的劑量，甚至停用類固醇，因為長時間使用類固醇可以造成很多不同的副作用，包括增加體重上升、骨質疏鬆、高血壓、糖尿病、心血管疾病以致感染的風險。」

她續說，「對於病情持續緩解的紅斑狼瘡病人，醫生也可以考慮逐步減低藥物的治療，首先的目標就是希望停用類固醇。特別是在紅斑狼瘡腎炎的病人身上，若他們已經使用了生物製劑或免疫系統抑制藥物達三至五年的時間，而他們的病情也處於緩解期至少兩年，經過醫生的評估之後，便可以考慮逐步減低藥物的劑量。」

紅斑狼瘡的發病過程在於自身免疫系統的失調。而生物製劑的原理，是針對性地抑制異常激活的生物因子，其中包括B淋巴細胞刺激因子（Blys）和第一型干擾素（ Type 1 interferon），兩者的異常激活都會導致免疫系統的失調，增加自身抗體的生成和炎症反應的加劇，從而導致紅斑狼瘡。生物製劑的治療由於較具有針對性，引起副作用的風險也相對較低。