《墨落成局》影片揭跨世代溝通問題：仔女講唔聽　愈老愈頑固？

每天住在同一屋簷下，卻難以開口好好溝通，有多少次，想好好和父母聊聊，最後卻變成爭吵收場？又有多少次，想開口關心父母的健康，卻因為擔心他們「叫極唔聽」而選擇沉默？跨世代溝通問題非常常見，心裡都是著緊對方卻難以傳達，其實很多代溝並非來自對錯，而是源於不同的價值觀和生活背景，年月飛逝，成長的背景文化大有不同，自然產生話不投機、不被理解的情況，影片《墨落成局》正正揭示了現今家庭跨世代代際溝通的問題，令人反思雙方代溝問題。



《墨落成局》描繪現今家庭欠缺健康代際溝通現象

《墨落成局》由希瑪眼科創意團隊製作，透過兩父子下棋時的對話，反映出現代家庭常見代溝現象，子女方面，覺得老人家隨著年紀漸長，越來越糊塗，記性不好，甚至不信任他人，思想太頑固、固步自封；至於父母方面則認為年輕人欠缺經驗，不懂得尊重老一輩的智慧，很多時因為自尊問題，不敢輕易表露出需要幫助的一面。這種觀念上的衝突，促使子女與父母難以深度對話，彼此距離在沉默中拉遠。

《墨落成局》影片中，兒子早就察覺到父親的視力問題，多次勸說他就醫卻被拒絕。無奈之下，他選擇融入父親的興趣—下棋，藉著與父親下棋的過程，建立一個共同語言，慢慢拉近彼此的距離，智慧地打破對話隔閡。

影片以黑白棋盤融入阿姆斯勒方格表（Amsler Grid），巧妙模擬黃斑病變症狀，父親下棋時的過程中，鏡頭展現他的視角，視線逐漸模糊，黑影悄然侵襲，最終因輕視黃斑病而影響了棋局的走向。影片結尾，父親在兒子的引導下，最後願意正視健康問題，重建了深厚的情感連結。

影片揭示了當下許多家庭的實況：子女希望關心父母，尤其是他們的健康，但往往受限於父母的脾氣與固執，無法找到合適的表達方式；而父母則因為擔心影響子女的工作與生活，或因自己的健康問題，不敢向子女求助，怕給他們帶來經濟負擔，因而選擇隱藏自己的困難，默默承受。這種缺乏表達的關係，讓彼此距離漸漸疏遠，影響家庭關係，逐漸破壞親情。

以行動拉近距離 關懷有妙法

要縮窄代溝，子女可以換位思考，耐心傾聽，設身處地去理解父母的觀點，調整自己的語調與溝通節奏，讓對話更自然；也可嘗試了解長輩心理需求，兩者之間年齡有著差距，彼此的生活經驗、心理狀態、以及需求也不同，同樣需要被尊重和重視。其次，子女可像影片中的父子一樣投其所好，以共同的興趣或活動，如下棋、飲茶或散步作為溝通切入口，從生活細節中主動拉近距離，讓父母自然地敞開心扉。另外，多關心父母健康，有空多探視，令他們感覺不是孤單和備受重視，也能定期安排並陪同父母進行身體和眼睛檢查，身體力行，守護他們的健康。

一個健康快樂的家庭，是幸福的基石，主動關心親人，彼此支持理解，耐心維繫雙方健康溝通，重拾有說有笑的時光，親情難能可貴，全賴雙方遷就、努力維繫。

香港約有50萬人受老年黃斑病變困擾，情況不容忽視。若您或身邊至親正面臨黃斑病變困擾而影響日常生活，應及時尋求眼科醫生的協助和積極應對，拖延治療或會引發其他眼睛問題。別讓黃斑病變剝奪餘生的幸福，用行動把握您的視力健康。

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