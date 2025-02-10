北上睇牙|$788有得保?無限次洗牙/補牙/杜牙根|細節+注意事項

北上除了吃喝玩樂，「北上睇牙」也成了新趨勢，因為深圳和廣州部分私營牙科診所收費只有香港診所收費的一半，甚或是三分之一。隨著過關睇牙熱潮升溫，有保險公司推出不設服務次數上限的北上牙科保險計劃，更涵蓋基礎、保健、複雜及意外治療費用，更列明一年保費只需$788。到底這種保險能否提供足夠保障？又是否方便消費者使用？以下就用一文幫你看清細節及注意事項。



香港牙科收費高昂，一般一次剝牙服務通常超過600港元。相比之下，Avo保險最近推出的「北上牙科保障」計劃，一年保費只需要788港元，已涵蓋多種治療保障，性價比相當高。而且受保人由1歲至80歲都得，無須申報口腔狀況，各年齡層都用得著，最適合一家大細，去深圳玩可以順便睇牙！

另外，即使保障期內用盡了保額，受保人使用保單保障的牙科服務時，可即時獲得10%優惠折扣，節省治療費用。不過到底我有需要投保嗎？保障又涵蓋哪些牙科治療？即睇下以下個案：

個案一︰年輕人即使平時注重牙齒保養，但仍不幸發現蛀牙問題

例如一位20歲的年輕大學生，即使每天早晚都認真刷牙，卻常常忽略定期去牙醫診所檢查和洗牙。最近，他發現自己牙齒在吃甜食時會有輕微的酸痛感，懷疑有蛀牙需要去牙醫診所檢查。

如已投保「Avo北上牙科保障」，保障涵蓋到指定牙科診所進行檢查，以及以簡單樹脂充填修補蛀牙，同時進行塗氟服務來加強牙齒的抗蛀能力，亦可安排日後的定期檢查計劃，確保牙齒健康。

常見牙齒問題：蛀牙

個案中適用治療項目：常規牙科檢查、簡單樹脂充填、塗氟服務

個案二： 中年人有吸煙及飲酒習慣，患有嚴重牙周病

40歲中年男士，長期以來養成了抽煙喝酒的習慣。近幾個月，他發現牙齦經常出血，牙齒也變得鬆動，有時甚至伴隨口臭。由於工作繁忙，他一直拖延沒有就醫，直到牙齦的問題越來越嚴重，影響了正常的咀嚼功能，很有可能患上牙周病。

如已投保「Avo北上牙科保障」，保障涵蓋到指定牙醫診所檢查費用。若確認患有嚴重的牙周病及有蛀牙問題等，亦可以接受深度牙周治療以及必要的齒科手術、甚至進行修復性充填和部分牙齒的修復治療，以穩定牙齒的健康狀況。

常見牙齒問題： 嚴重牙周病、蛀牙

個案中適用治療項目： 深度牙周治療、齒科手術、修復性充填、齒科修復

常見問題

邊度有得睇牙？近地鐵站／關口嗎？

除了保障項目，一般人最關注是就醫地點是否方便。「Avo北上牙科保障」牙醫網絡現時覆蓋全國600間指定診所，廣東省亦有100間以上，包括港人北上玩樂常去的福田區、南山區，還有交通方便的羅湖區，部分亦鄰近地鐵站，方便大家北上娛樂時順道檢查牙齒。

另外，受保人亦可透過「北上牙科保障系統」輕鬆預約牙科服務。不過大家亦要留意保單有關診所使用限制，如果受保人成功預約A診所並完成首次治療，保障期限內的其他治療也需要在A診所進行才能獲得保單保障。使用前可參閱「Avo北上牙科保障」網站內的牙醫網絡診所。

萬一遇意外怎麼辦？

「Avo北上牙科保障」承保以上項目外，保單亦提供緊急支援服務#，包括因在指定牙科診所接受牙科治療而遭受嚴重身體受傷，可聯絡「24小時全球緊急援助及轉介服務」熱線 。如需接受即時緊急治療但當地無法提供，受保人可獲安排運送至最近而合適的醫療設施。以788港元的保單而言，保障已非常全面和足夠。

北上睇牙有甚麼要注意？

雖然牙科診所網絡覆蓋福田、羅湖等港人常去地區，但跨境就醫需考慮交通成本及時間安排。如治療期間遇上突發情況，可能難以即時獲得治療。而且內地與香港的醫療服務標準和流程可能有所不同，尤其是診所的設備、醫生的專業資格及溝通問題；選擇診所時，應預先查閱診所評價及醫生資歷，確保服務質素符合預期；若需進行較複雜的牙科手術，建議與醫生詳細溝通治療細節，避免引起誤解。

Avo北上牙科保障

詳情： https://l.heyavo.com/avo-northbounddental

#在確認提供任何意外治療或緊急支援服務前，必須事先獲得書面審批。如未獲預先批核或申請被拒，有關治療可能被歸類為其他牙科治療。

（資料及相片由客戶提供）