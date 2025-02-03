「助小店 撐跑手」計劃 渣馬打造雙贏局面 刺激本地消費

香港政府積極推動體育盛事化，透過以體塑旅，帶動旅遊業， 作為香港最多人參與的體育盛事「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）就以具創意的方式， 將渣馬的能量發放到沿途社區小店。渣馬將於2月9日舉行，但在賽前不少跑友及街坊早早就在銅鑼灣、灣仔、天后的街道上感受到渣馬盛事氣氛，因為今年渣馬新推出了「助小店 撐跑手」計劃，沿途數百間小店可以用不同形式參與渣馬，當中9間小店的外牆更改裝成「打卡應援牆」。有份參加計畫的眼鏡店「亮目視力」老闆甘先生（Ken）就開心表示：「舖面化身『打卡應援牆』後，很多街坊及熟客都主動跟我們討論渣馬，又不時見到有人特地停下拍照留念，令人感覺今年氣氛比以往更濃烈及熱鬧！」



自2008年渣馬的終點移師至銅鑼灣維多利亞公園後，賽道旁形形色色不同的大小店舖成為了香港渣馬獨特的風景，受到國內外跑手歡迎。今年「助小店 撐跑手」計劃就更進一步將這些小店融入賽事之中，參與計劃的小店除了部分會裝飾「打卡應援牆」及擺放宣傳海報外，2月7日起就會向惠顧小店的顧客派發應援頭巾；2月9日比賽日當日更會組成打氣小隊，在賽道沿途為跑手打氣。

小店推優惠撐跑手 「打卡應援牆」吸客兼宣傳

位於駱克道的亮目視力與彼鄰的厚德飯店，舖面一起化身「打卡應援牆」，吸引了不少街坊注意，Ken更指有人沿途拍照記錄改裝了的舖面，令今年渣馬的氣氛更高漲。

Ken表示一收到渣馬邀請參加今次計劃就立即答應，「我們開業八年，一直默默見證著渣馬越來越盛大及具規模，無論是本地或外國跑手，我們都看到越來越多人參加渣馬。雖然我自己及職員都沒有落場去跑，但知道有不少熟客都有參與。其中一個熟客更因為渣馬，由『肥仔』身型變成健康的外型，見證著他由跑10公里一直進步到跑半馬，我相信渣馬令許多人建立起運動習慣，所以一直好支持這個活動。而且每年我們亦會在店門前為跑手打氣，每次都會看到好多熟悉街坊的面孔，感覺我們都是渣馬活動一部分，所以當然樂意參加『助小店 撐跑手』計劃。」

Ken表示今年渣馬比賽當日，會繼續於店前為各位選手打氣，各位熟客街坊看到Ken，記得與他打招呼呀！

除了「打卡應援牆」及派發應援頭巾外，Ken表示自己亦因計劃順勢推出了折扣優惠，「最近香港零售業面對不少挑戰，所以好感謝大會支持裝飾舖面，令更多人及跑手留意我們，增加了宣傳的渠道。過往每年渣馬前夕，亦會多了客人選購跑步用的太陽眼鏡，當看到大會這樣支持小店及跑手，我們亦想出一分力，所以由即日至渣馬比賽期間，推出特別優惠，至今都吸引到不少客人的支持。」成功以實際行動推動「馬拉松經濟」，締造雙贏局面亦是今次計劃的主要目標之一。

受惠於「馬拉松經濟」，Ken表示每年渣馬前夕，太陽眼睛的銷量亦會提高，今年參與「助小店 撐跑手」更推出特別優惠，希望支持更多選手。

新舊小店齊參與 渣馬帶動社區經濟活力

在電氣道的老店「華姐清湯腩」鋪面換上「打卡應援牆」的新裝，旁邊的新店「味圓圓」亦貼上渣馬宣傅海報，令天后的渣馬氣氛變得更濃厚。

另一間鄰近維多利亞公園终點外的零食小食店「味圓圓」，開業短短三個月亦有份參與今次計劃，在門外貼上活動海報及將會為顧客送上應援頭巾。店主陳生（Kelvin）表示雖然之前未曾親身體會過比賽當日氣氛，但與鄰店「華姐清湯腩」（華姐）相熟，「平日我們會向華姐的客人提供港式飲品，有生意上的合作，所以亦有提醒我們，渣馬當日會有很多本地及外國跑手前來光顧，人流預計會多數倍，我們要提前做足準備。事實上，因為華姐及附近好多小店亦有參與計劃，裝飾了『打卡應援牆』，令我們及街坊感受到賽事的氣氛，吸引了不少遊客打卡，加上預計不少跑手會在賽前熟集路線跑經我們舖頭，所以我們亦為此增加了能量飲品及食物的數量，最希望藉渣馬可以向更多遊客及跑手推廣我們小店出品的本土美食雞蛋仔、格仔餅及凍檸茶等。」最後Kelvin指十分期待渣馬來年有更多不同類型的計劃，支持更多小店一起推動這項香港體育盛事，令渣馬氣氛更熾熱，除了吸引港人留港消費，亦可成為吸引更多遊客的國際盛事，為本地旅遊業、餐飲業、零售業帶來收入。

渣馬活動可以吸引世界各地不同的選手及遊客到港，Kelvin想藉其店內的港式飲品及小食，向他們展示香港美食多元化的一面。

Kelvin指臨近渣馬前夕多了選手試跑探路，所以特地補充了更多能量飲品的貨，以備選手需要。

9間「打卡應援牆」小店+渣馬專享優惠立即睇：

1. 華姐清湯腩

地址：天后電氣道13A號地舖

優惠：渣馬賽事當日（2月9日）出示選手包，即可享「豆漿買一送一」優惠

2. 酒虎詩龍

地址：天后清風街3號地舖

優惠：凡有份參與渣馬比賽的參賽者於即日至2025年2月9日期間（除星期五/六外）到酒虎詩龍用餐，飲品可享有買一送一優惠一次

3. 定食 DORAYA

地址：銅鑼灣駱克道453號地下

優惠：凡銅鑼灣店堂食客人表示自己為渣馬跑手，並Follow 定食 DORAYA Instagram，即可獲贈日式菓子一客（2粒）

4. 川燒

地址：灣仔駱克道399號地舖

優惠：參加馬拉松的選手只需向店員提供跑手號碼，即可享港島燒生蠔一隻及生啤一杯或無酒精飲品一杯

5. 眼鏡大師

地址：銅鑼灣駱克道459-461號 L 廣場地下

優惠： 2月7日起就會向惠顧小店的顧客派發應援頭巾

6. 台風 R

地址：灣仔駱克道389號地舖

優惠：於2月8日及9日為參加馬拉松的客人免費提供一份迷你配菜set 或罐裝飲品

7. 厚德飯店

地址： 銅鑼灣駱克道454-456號地舖

優惠：渣馬賽事當日（2月9日）參加馬拉松的客人可享9折優惠，其他顧客消費送甜品一客

8. 亮目視力

地址：銅鑼灣駱克道458號地下

優惠：參加渣馬的選手，惠顧任何眼鏡或太陽眼鏡，可享有7折優惠

9. Mr. Tea

地址：銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶地下A4號舖

優惠：參加渣馬的選手，飲品可享有9折優惠