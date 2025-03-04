蛇年健康增值｜流感高峰期 + 稅季將至：自願醫保一舉兩得！

近日香港及鄰近地區流感個案持續上升，加上農曆新年前後不少港人出外旅遊，令人擔心染病風險。人在異地染上流感加上肺炎併發症，有不少人怕當地醫療費用昂貴而選擇隱瞞病情回港就醫，情況令人憂慮。與其擔心，不如及早準備一份全面的醫療保障！買自願醫保，送給自己及家人一個健康保障之餘，更享高達$8,000扣稅額#。



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最新數據：醫療費用持續上升 流感令本地醫院超負荷

根據國際風險管理顧問公司WTW《2024年全球醫療趨勢調查》，香港醫療通脹率在2022年的7.53%基礎上攀升至2024年的8.36%，遠高於同期整體通脹率（2.4%）和薪酬增長率（2.2%）。

面對高昂的醫療費用問題，大多數市民第一時間都會求助公立醫院，但公立醫療系統同樣面臨人手不足問題。2025年流感來勢洶洶，截至2月初，衛生署已錄得199宗需要入住深切治療部或導致死亡的成人流感個案。醫管局宣佈公立醫院內科病房使用率持續超過100%，每日急症室求診人數高達5,500人，反映醫療系統超負荷運轉。

在這情況下，為獲得即時醫療服務，市民唯有轉向私家醫院。然而，私家醫院住院費用同樣是年年遞增，「一入一出」基本住院費用已過萬元。另外，香港人經常到外地出遊，一旦在外地遇上如果因為流感併發症需要海外就醫，隨時會面臨極高的醫療費用，讓人措手不及。

自願醫保：保障健康，更可納入扣稅額

健康是我們最寶貴的資產，踏入流感高峰期及旅遊旺季，不論是留港或外遊，患病住院的風險都比平日增加不少，面對醫療通脹和流感雙重夾擊，自願醫保不僅是「未雨綢繆」，更是「即時防護」。加上新一年的稅季將至，及早規劃不僅能享受全面的醫療保障， 更可減輕稅務負擔。

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Bowtie Pink高端自願醫保具有三大優勢，助你輕鬆規劃健康與財務。

1. 全球保障¹ 旅遊無憂

Bowtie Pink高端自願醫保提供全球保障，無論是外遊度假還是海外工幹，你都能享有全面的醫療支援。對於經常出外的港人來說，這項保障尤為重要，讓你無論身處何地，都能安心應對突發醫療狀況，真正實現「旅遊無憂」。

2. 稅務優惠 慳錢有道

每名受保人可享最多高達$8,000# 的扣稅額，為家人投保同樣可享此優惠。現在投保，今年即可申請扣稅，讓你在守護健康的同時，輕鬆節省稅務開支。

3. 全數賠償² 應對通脹

Bowtie Pink自願醫保提供高達$2,000萬的年度保額，並提供100%全數賠償²合資格醫療開支，讓你無需擔心醫療費用負擔。此外，計劃保證續保至100歲，為你的長期健康保駕護航。

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Bowtie Pink 高端自願醫保計劃涵蓋因為流感的入院治療，包括醫生費用、藥物費用及住院費用，讓你無需擔心突如其來的醫療開支。根據計劃級別，保障範圍更可靈活調整，全面滿足你的需求。

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保障健康的同時又想減輕財務負擔？打工仔的扣稅福音！由2019年4月1日起，納稅人可以為自己本人或指明親屬購買自願醫保的認可產品申請稅務扣除，而扣除的保費金額以每個課稅年度計每名受保人最高可達$8,000港元。政府亦規定自願醫保的受保人應為納稅人本人或任何指明親屬。

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以下是納稅人為購買自願醫保產品保單的例子，教你如何扣盡 $8,000稅額

例一︰為自己購買自願醫保保單

資料來源: 自願醫保計劃官方網站

例二︰為自己及其指明親屬購買多份自願醫保保單

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例三︰兩名納稅人(兒子和女兒)為同一名受保人(母親)購買三份自願醫保保單

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2 全數賠償是指不設分項賠償限額，並只適用於指定保障項目。應付賠償受自付費餘額(如適用)、每年保障限額、終身保障限額及其他包括合理及慣常收費、投保前已有疾病、中國內地指定醫院名單及有關在美國就醫等所規限，有關產品詳細條款及細則、產品風險及不保事項，請參閱相關產品網站及保單。