醫心直說｜呼吸困難、易疲勞？或患上CMD！即睇診斷及治療方法

我們經常都會說「心思細密」，但原來我們的心臟微絲血管「心絲」真的又細又密！心臟科專科黃文灝醫生就指微絲血管比頭髮還要幼細10倍之多，而且心臟供應血管的長度大概有9萬6千公里，等於可以在赤道圍繞地球環繞兩圈！除了以上心臟微血管冷知識值得大家了解外，大家一定要關注的當然是有關心臟心臟微血管的健康知識，其中「冠狀動脈微血管功能障礙（CMD）」就是一種影響心臟微血管的疾病，嚴重更會影響心臟供血！而CMD與「冠狀動脈疾病」的症狀及治療又有大不同，以下就由黃文灝醫生為大家解構！



問題一：醫生需要怎樣診斷冠狀動脈疾病或是冠狀動脈微血管功能障礙（CMD）呢？

黃文灝醫生：兩者其實分別很大。首先，對冠狀動脈疾病，醫生一般是要用心臟的導管造影或用心臟的電腦掃描去作診斷。另一方面，CMD其實由肉眼是看不到的，所以醫生一般要用血管痙攣測試或微血管的阻礙測試去進行診斷。

心臟科專科黃文灝醫生分享心臟微血管循環佔心臟90%血管，是維持生命活動的重要部份。

問題二：表層的冠狀動脈疾病和冠狀動脈微血管功能障礙（CMD）在症狀上有什麼不同？

黃文灝醫生：表層的冠狀動脈疾病的症狀，一般病人會感到心口痛或被壓著。但如果是CMD，一般的症狀未必那麼明顯；例如那些病人可能會感到呼吸困難或他們會覺得很容易感到疲勞，相對下他們心口被壓著或心口痛的感覺未必會明顯。

問題三：不幸確診又應該怎樣治療呢？

黃文灝醫生：冠狀動脈疾病和CMD的治療方案很不同，一般的冠狀動脈疾病會用傳統俗稱通波仔的介入治療又或是開胸的搭橋手術或藥物治療去處理。而CMD這個疾病，我們要視乎它是哪一種成因，例如是血管痙攣問題，還是微血管阻塞問題，再去對症下藥。

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