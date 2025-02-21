申請英國簽證必睇｜不能缺少的肺結核檢查（TB Test）報告！

近年不少港人前往英國定居，除了移民外，讀書、工作或探親等亦是常見到英國生活的原因。港人申請英國簽證時，需提交有效期為6個月內的肺結核檢查測試證書（Tuberculosis Test Certificate），證明肺部健康。儘管香港有不少醫療場所提供相關服務，但並非所有發出的證書都獲英國政府認證，即睇內文了解詳情！



香港肺癆發病率比歐美國家高約十倍

肺結核病，即俗稱的「肺癆」，是指結核桿菌影響肺部，病徵包括輕微發燒、盜汗、疲倦、體重下降、長期咳嗽和痰中帶血等等。由於結核菌是經由空氣傳播，肺結核病患者咳嗽或打噴嚏時會有機會將細菌散播到空氣中，而抵抗力差的人吸入後便會染病，故同居者或密切接觸者容易被傳染。據衛生署資料顯示，香港每年平均有4500宗的肺結核病呈報個案，即每1000名港人便有0.6名患上肺結核病，發病率相比起歐美國家高約十倍。甚至在世衞組織西太平洋區中，香港更被列為有中度結核病負擔的地方。

為了減低港人患上肺結核病的機率，衛生署向市民提出7大日常預防方法：

1. 保持良好的個人及環境衞生。

2. 建立健康的生活模式，保持均衡的飲食習慣，有足夠的運動和休息。

3. 保持雙手清潔，用正確的方法洗手。

4. 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）要立即洗手。

5. 打噴嚏和咳嗽時要掩著口和鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。

6. 出現與結核病相似的病徵時要迅速求診，特別是咳嗽持續超過一個月者。

7. 按照免疫注射計劃表接受卡介苗防疫注射。

TB Test證書須獲英國認證

肺結核病的病徵十分普遍，甚至有患者是沒有病徵，所以進行肺結核檢查測試（TB Test）才是最準確的驗證方法，而其報告、即肺結核檢查測試證書（Tuberculosis Test Certificate）更是港人申請英國簽證不能缺少的文件！這項檢查其實十分簡單，首先醫生會與受測者進行問診，最重要的了解其同住家人有沒有肺結核，或近期有否接觸過肺結核病人。其後便會以X光照受測者的胸肺，檢查其肺部有沒有陰影，從而判斷有否受到肺結核菌的影響。

然而，並非所有肺結核檢查測試證書都獲英國政府認證，而明德國際醫院則是受認證的其中一間醫院，其證書會在4個工作天內發出，就算是正在更新護照，亦能夠先用舊有護照預約檢測，並在檢測當天帶備新護照，及向醫院更新資料。

明德國際醫院

電話：2849 0111

電郵：info@matilda.org

（資料及相片由客戶提供）