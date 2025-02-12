實施吞嚥障礙飲食標準 助減低患者吸入性肺炎風險

相信不少人也曾試過進食時「濁親」，不要輕看「濁親」的後果，如有吞嚥障礙，有機會因不小心「落錯格」，導致吸入性肺炎而需緊急送院。有患者曾試過兩年內六度因此而入院。為減低他們進食的風險，享受進食的樂趣，為吞嚥障礙症患者進行各種評估，全面落實「國際吞嚥障礙飲食標準」(IDDSI)，提供個人化安全吞嚥餐單，有助提高患者的飲食安全。



有研究曾推算本港有超過10萬人患有吞嚥障礙問題。呼吸系統科專科醫生曾華德表示，吞嚥障礙有多種原因，可由退化問題或醫療狀況引起，藥物也可引致吞嚥障礙。曾有年近70歲的鼻咽癌患者因吸入性肺炎而在兩年間入院逾6次。結果檢查顯示患者喉部的的感知及吞嚥能力偏弱，估計與癌症治療的副作用有關，導致容易有吞嚥障礙，患者因而在進食後，喉部容易殘留食物，無法咳出。

「落錯格」足以致命

曾醫生表示，若經內視鏡吞嚥檢查確診患有中度至嚴重程度吞嚥障礙，患者若進食時「落錯格」，不但增加患吸入性肺炎的風險，更有機會出現呼吸衰竭，隨時致命。同時，患者也可能會因吞嚥障礙，導致脫水、營養不良及出現情緒問題，不容忽視。幸而，該名患者其後就吞嚥問題依「國際吞嚥障礙飲食標準」(IDDSI)制定治療計劃，提升進食安全，避免再因吸入性肺炎要入院。

言語治療師黎頌謙表示，「國際吞嚥障礙飲食標準」(IDDSI)，由國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織制定，使用國際標準化的名稱、描述及測試方法，準確描述食物質地和飲品稠度，適用於各地不同人士。該院按照有關標準，由跨專業團隊設計及提供多樣化安全吞嚥餐單，增加吞嚥障礙患者的膳食安全。另設有香港吞嚥治療診所，透過各種評估及測試服務，冀助患者重拾進食的樂趣，改善生活質素。

臨床吞嚥評估助制定有效對策

團隊會為患者提供精準的臨床吞嚥評估服務和診治，包括由言語治療師為吞嚥障礙症患者，進行初步的臨床吞嚥評估，診斷吞嚥困難的種類和嚴重程度、找出病因和誤吸的風險來源。然後聯同專科醫生，為患者進行內視鏡吞嚥檢查，過程會引導患者運用不同方式，吞服不同份量、質地、稀稠度的含色素食物和飲料，期間清除未能吞下的食物。團隊透過這個檢查，尋找患者吞嚥能力的弱項，評估錯誤吸入的風險來源，從而制定有效的吞嚥補償策略。

檯上備有各種符合不同國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）等級的食物。

該院門診部護士長黎潔瑩女士表示，院內設有的香港吞嚥治療診所，服務對象主要為患有吞嚥障礙的高風險人士，包括長者、中風人士、柏金遜症及認知障礙症患者、癌症患者、肌少症或神經系統疾病患者等。診所會為他們提供全面及一站式吞嚥評估、治療及介入服務，幫助病人盡量恢復正常飲食。另外，香港港安醫院復康中心經理陳頴君女士則指出，全面實行IDDSI可提升該院的服務質素和風險管理、降低院內感染性肺炎的風險，並提升患者住院期間的進食體驗。