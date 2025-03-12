醫心直說｜心大心細？小心心臟健康亮紅燈！醫生解構心臟健康迷思

生活中，我們常說「心大心細」。但你知道自己心臟的實際大小嗎？而且如果心臟會變大變少都可能是因為身體健康出現問題！今次《醫心直說》心臟科專科陳栢羲醫生就為大家解開心臟大小的迷思，讓你不再「心大心細」！

攝影：周令知



問題一：有潛在疾病或正常健康，對心臟尺寸大小有何影響？會對心臟會產生甚麼變化？

陳栢羲醫生：有幾種情況都會影響心臟大小，例如在疾病情況下，舉例病人患有冠心病，即心臟血管閉塞、肥胖、糖尿病等，都會影響心臟大小。同時即使是正常情況，隨著年齡增長、懷孕，甚至有些朋友做大量的帶氧運動，例如跑馬拉松，都有機會影響心臟大小。其中如果因身體不健康的情況影響到心臟大小，整個過程我們稱之為「心臟結構重塑。

心臟科專科陳栢羲醫生指心臟的尺寸不理大小，其實都是天生的，只要健康就可以，但如果真的出現不適，有心臟相關的症狀，就一定要找醫生了解及檢查清楚。

問題二： 甚麼是心臟結構重塑？如果情況壞起來會怎樣？

陳栢羲醫生病人有不良健康狀況，例如患有冠心病，都有機會令到心臟大小結構產生變化及重塑。而心臟結構重塑期間，如果令到心臟整體功能下降或者出現相關問題或症狀，我們亦需要多加注視。

問題三：男女的心臟大不同？什麼叫「運動員心臟」？

陳栢羲醫生：男士和女士的心臟的確有很多不同地方，例如心跳及心臟尺寸。其中一般我們會形容心臟尺寸就像一個拳頭般大，但實際在重量方面，平均心臟的重量大約在200至425克，而平均男士的心臟會較女士重7克。而在心跳方面，男士整體心臟泵血能力會強一點又慢一點，所以女士的心跳通常會比男士較快，大約平均每分鐘快7下。

另外亦有「運動員心臟」的說法，就是一些運動員，當他們長時間有規律地做一些高強度和負荷重的帶氧運動，例如跑馬拉松，久而久之，隨著時間他們的心跳速度會下降，心臟的尺寸也會變大，我們就稱之為運動員的心臟。

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