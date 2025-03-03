7成港人壓力大曾失眠　中醫師講解　天然成分配合芳香助眠

一覺瞓天光，是港人的奢侈願望﹖據香港中文大學的調查，近七成港人在過去半年內曾受失眠困擾，主要原因是工作壓力和學業負擔。這些睡眠問題不僅損害身體健康，還可能引發心血管疾病、情緒問題，甚至導致濫用藥物或酒精等行為。特別是在職家長需要白天面對繁重工作，晚上回家還得處理家務和照顧子女，雙重壓力讓他們難以獲得足夠的優質睡眠，長期處於淺眠早醒、醒後疲憊的惡性循環中。而職場新鮮人則需適應新環境，應對複雜人際關係與高期望，壓力讓他們感到焦慮，出現徹夜難眠、心悸健忘等症狀。



草本成分通竅開絡 改善壓力型失眠

中醫師區成煇指出，長期的壓力會導致「肝鬱氣滯」，進一步化火擾心，從而形成難以入睡、多夢易醒等典型的失眠症狀。針對港人壓力型失眠，除了可内服天然成分，如番紅花等，中醫自古以來亦提倡「聞香治病」，並強調「以氣調神」。芳香療法正是利用天然成分，如睡蓮、蓮花等藥材，通過不同氣味，透過鼻竅直達腦部，調節「心神」與「肝魂」，幫助改善睡眠質素。

區醫師解釋︰「番紅花有效疏解鬱滯，改善焦慮型失眠。現代研究也證實，番紅花含有的藏紅花醛能提升腦內血清素濃度，能緩解壓力。」而另一種常見的草本是睡蓮，睡蓮清幽芳香能清心除煩，平靜心境，特別適合憂思過多、亢奮難眠的人群。此外，人參則能補充元氣，有提神醒腦的作用，其香氣立刻為思緒注入活力與精神。

註冊中醫師區成煇。

Nu Skin MYND360™ 系列 雙管助眠方案

高壓生活避無可避，Nu Skin MYND360™ 系列與中醫的「以氣調神」理念不謀而合，推出以天然成分配方及芳香療法雙管齊下的助眠方案，透過簡單的日常護理，幫助舒緩壓力、改善睡眠，全面提升生活質素。

MYND360™ 系列的明星產品之一是癒好眠 PEACEFUL NIGHT，這款經臨床實證的睡眠補充劑，含有茶氨酸、番紅花萃取物和天然小分子蛋白胜肽等天然成分。茶氨酸可緩解壓力與緊張情緒，番紅花萃取物顯著提升睡眠品質並支持生理時鐘，蛋白胜肽則幫助減少壓力感，促進更高質量的睡眠。研究顯示，96%的參與者服用後睡眠質素改善，89%感覺醒後困倦感減少，部分參與者還反映肌膚亮澤度提升了24%。

癒好眠 PEACEFUL NIGHT。

此外，舒壓身體乳 RELAXING BODY CREAM 以放鬆芳香療法結合鎂、蓮花與埃及藍睡蓮水等成分，有助穩定情緒並滋潤肌膚。沐浴後使用，其輕盈質地易於吸收，適合高壓環境中的人群使用，不油膩且能增強肌膚保濕屏障，一夜好眠。

舒壓身體乳 RELAXING BODY CREAM。

不少人習慣起床後淋浴煥發精神，煥采潔膚露 ENERGIZING HAND AND BODY WASH，結合天然椰子成分與青蘋果人參香氣，帶來煥活芳香療法。其成分包括菊粉與卵磷脂，能提升保濕度，同時加入甘醇酸，溫和去除污垢油脂並保護肌膚屏障，輕鬆應對新一天的挑戰。

煥采潔膚露 ENERGIZING HAND AND BODY WASH。

(資料及相片由客戶提供)