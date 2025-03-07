癌症資訊難分真偽？香港大學「家支援」「伴你同行」掌握可靠資訊

在抗癌的漫長道路上，癌症病友及照顧者往往承受著巨大的身心壓力。面對生活上的變化、病痛帶來身心上的種種不適，想找多一點資訊，卻不知從何入手。為了讓病友及照顧者得到更全面的支援，香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤科推出了「家支援」應用程式，並獲中國銀行（香港）全額資助，讓有需要人士可以隨時隨地獲取準確的癌症和紓緩治療資訊，甚至直接與醫護人員聯繫，減少不安與焦慮。另外即將舉辦的「伴你同行」展覽則提供了一個互動交流的平台，讓病友及照顧者可以透過故事與分享，找到彼此的支持與力量。



「家支援」計劃一App在手 實用可信資訊隨時可得

當確診癌症，患者及其家人往往感到迷惘，病人要承受身體不適，家人則需學習成為照顧者。很多人上網查找相關資料，卻因資訊繁雜、來源不一，難以辨別可靠性。「家支援」App正是為病友和其家人而設的資訊平台，提供更準確、易懂、實用的資訊，讓病友及照顧者無需四處搜尋，就能獲取可靠內容。此App由香港大學臨床腫瘤科團隊編寫，涵蓋各類癌症基本知識、治療過程、常見副作用處理方法等。其中「認識多一點」欄目，詳細介紹癌症成因、治療選擇、副作用處理，還提供飲食建議、疼痛管理、紓緩壓力方法等實用資訊。例如，化療期間如何應對食欲不振，夜晚疼痛加劇如何緩解，病友都能在程式內找到答案。此外，平台設有短片教學，示範簡單居家運動、改善睡眠方法，甚至包括如何與家人溝通病情，助力病友和照顧者更好適應生活變化，在家就能輕鬆學習，提升生活質量。

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助病友精準反映病情 關注照顧者身心

癌症病情常變，不少病友覆診時難以清晰回憶近日身體狀況。「家支援」的「病徵週記」功能，就方便病友記錄每日疼痛程度、食慾、疲倦感等症狀，覆診時能更準確告知醫生，幫助醫護提供更合適建議 。App 的「在線諮詢」，讓病友可直接向護士或專業團隊諮詢。例如深夜突感不適，不確定是否需就醫，都能通過程式獲初步建議，減少擔憂，避免不必要急診。此外，癌症不僅影響病友，其家人及照顧者也承受巨大心理壓力。「家支援」設有照顧者專區，提供護理技巧、心理支援、與病人溝通方法，還教導照顧者如何兼顧自身身心健康。「家支援」不單支援病人，更旨在幫助整個家庭在抗癌路上獲取更多力量與資源。

「伴你同行」聆聽病友故事傳遞祝福 專家分享提升癌症認知

為配合 2025 年世界癌症日的主題「無獨有偶，有你有我」（United by Unique），「家支援」將於3月7至16日，於銅鑼灣利舞臺廣場舉行「伴你同行」展覽。透過病友的真實故事，讓大家看到癌症並不是一條孤單的路，而是有無數人正在一起努力前行。展覽設有「心聲牆」，當中多達20位的癌症患者及照顧者以文字分享他們的故事，每個故事背後都記錄著患者確診時和治療過程中的心路歷程、堅持、康復後的喜悅等，包含著真實的情感，更寄語同路人，為他們打氣！。參觀者還可以寫下對癌症患者或照顧者的祝福語、願望、感謝字句掛在「願望樹」上，讓他們感受到有人與他們同行。

此外，兩位抗癌戰士還會在週末3月9日舉行的「沿『癌』有你分享會」現身，與大家分享他們怎樣經歷病患、治療和康復歷程。「家支援」更邀請了專科醫生於週末為大家講解癌症篩查，有助及早發現癌症。另外，大家還可以透過展覽上的小遊戲加深對癌症的了解。此外，「相片打卡站」讓參觀者與摰愛一起拍照留念，並即時透過電郵將照片傳送給親友，留住美好時刻。

病友心聲牆寫滿20位抗癌戰士及照顧者的故事和心路歷程，更寄語同路人，為大家打打氣！

抗癌治療就像火車頭，無論沿途多艱難，火車頭都會保持着前進的動力到達目的地。

在櫻花願望樹下，你可以寫下對癌症病人的心意，癌症病人並不孤單。

展覽現場設有特色互動打卡影相區，歡迎參觀者即場打卡留念。

「伴你同行」展覽期間，2位抗癌戰士將分享他們的抗癌經歷。另外多位香港大學腫瘤科專科醫生，將為大家講解癌症篩查與癌相關知識。

非常感謝希慎興業贊助利舞臺廣場地下這個場地，讓今次的活動能夠得到更廣泛的關注。

「家支援」應用程式下載

網站：https://support-plus.med.hku.hk/index.php?lang=TC

立即下載「家支援」App︰https://support-plus.med.hku.hk/download.php

「伴你同行」展覽

日期：2025 年 3 月 7 日至 16 日

時間：星期一至五 上午 11:00 - 下午 7:00；星期六、日 上午 11:00 - 下午 8:00

地點：銅鑼灣波斯富街 99 號利舞臺廣場地下

（資料及相片由客戶提供）