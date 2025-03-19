醫心直說｜怕心臟病藥物副作用?醫生破解迷思 教你安心用藥保健康

怕食藥傷身？擔心藥物副作用？其實，心臟病治療，「食藥」才是關鍵！許多人對藥物治療存在誤解，今次《醫心直說》心臟科專科鄭裕康醫生就為你破解迷思，講解心臟病常用藥物如他汀類藥物、抗血小板藥物的功效及注意事項，並提醒通波仔手術後須長期服藥的重要性。此外，還教你如何應對突發心絞痛！別再害怕「食藥」，立即了解如何正確用藥，守護心臟健康！

攝影：周令知



問題一：治療心臟疾病，是否一定要進行藥物治療，可以不食藥嗎？

鄭裕康醫生：藥物治療是心臟疾病，其中一個重要的治療方法之一，大家記得不要因為不想食藥而耽誤了病情。

問題二：假設心臟病發後，病人又需要服食哪種藥物呢？

鄭裕康醫生：一般心臟病發之後有三款藥物，分別為他汀類藥物、抗血小板藥及輔助的藥物。其中他汀類是我們最常見的膽固醇藥之一，它可以有效地將血中的膽固醇水平降低，從而減低血管的粥樣硬化情況，去預防冠狀動脈血管疾病。

問題三：在使用上述的藥物時，會有什麼副作用？患者又有什麼需要注意呢？

鄭裕康醫生：其實所有藥物都有副作用，不過副作用的機會率非常微，所以大家都不需要太擔心。而最常見的他汀類藥物副作用則包括影響肝酵素和肌肉疼痛，所以總括而言，他汀類是一個很安全的藥物，但同時都需要醫生定期監察。

而患者亦都需要自己留意，有時一些食物可能會影響到服藥期間藥物的吸收與代謝，進而影響藥物的效果，譬如抗真菌藥與西柚同時進食，就有機會導致多了副作用。

問題四：為什麼患者在做完通波仔手術之後，都需要長期服用雙重抗血小板藥？如果病人突然停藥又會有什麼結果？

鄭裕康醫生：雙重抗血小板藥可以減低血小板在血管裡製成血栓的風險，從而可減低下一次心臟病發的風險。所以如果忘記食藥，或者自己早了停藥，就有機會大大增加這些血栓形成的風險，從而增加心臟病發的機會。

心臟科專科鄭裕康醫生建議患者不要自行停藥或減藥，有疑問應及早向醫生查詢，確保治療進度不受影響，維持心臟健康。

問題五：如果平時遇到心口痛的情況，又有什麼急救藥物？

鄭裕康醫生：這個情況，我們可服用硝酸甘油或者俗稱脷底丸的藥物，在心口痛時，含一粒在脷底，可以很有效地放鬆血管，減低心口痛的徵狀。

不過若果心口痛都要早點去看醫生，所以藥需要時就一定要食，千萬不要因為想強撐下去而不食藥，耽誤了病情，食藥才是最好舒緩病情的方法。

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