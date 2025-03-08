38婦女節 | 乳腺增生vs乳癌分別您要知！定期體檢提防婦科病惡化

乳癌是女性致命癌症排行首位的疾病，不少女士對乳癌都心生恐懼，一摸到乳房有硬塊更是花容失色，然而乳房疾病其實有好幾種，不一定所有都是惡性，也有良性的疾病，而乳腺增生到底是怎樣一回事？它的症狀與乳癌又有何分別？如何篩檢出乳房病變？下文會為大家逐一解惑，介紹如何提升乳腺健康及推介精選身體檢查計劃。



乳腺增生是什麼？

乳腺增生（乳腺纖維囊腫變化）在醫學界視為一種與女性荷爾蒙分泌有關的身體變化，並不屬於惡性的乳房疾病。而乳房出現纖維化與囊腫的現象，醫學界仍未有確切的原因，不過推測是與卵巢的分泌物質黃體激素以及雌激素有所關聯，當黃體激素以及雌激素的分泌過多抑或過少出現失調，並於排卵期以及月經時發生劇烈變化，便會有機會刺激乳腺產生水泡，時間一長水泡不斷增加的時候會連結在一起，形成纖維囊腫並出現大大小小的結節，並會引發疼痛以及腫脹感。而乳腺增生的位置不會只固定一個地方，並會跟隨觸碰而改變位置，並且觸感柔軟。

乳腺增生的症狀

雖然乳腺增生並不是惡性的病變，不過仍會使女性感到不適，因為乳腺增生是跟隨女性的荷爾蒙的分泌變化而出現，特別是在女性經期來潮前大約三天至一星期就會感到乳房有脹感，乳腺增生症狀因人而異，整體常見的是乳房疼痛，而疼痛的範圍常見於乳房兩側，不過亦是乳房其他局部位置以至整個乳房範圍，而疼痛的時間有些人會隨着月經週期出現，而一些人則會不定時感到疼痛。除了感到疼痛之外，最明顯的症狀是會出現乳房腫塊，腫塊會於月經來潮時最明顯出現，並一般會於月經結束時消失，而囊腫是由於乳房荷爾蒙吸收及分泌失調而使乳腺管擴張或阻塞而形成水泡，觸碰起來柔軟而平滑，腫塊界限清晰。

定期體檢提防婦科病惡化

香港驗身中心營養師Elaine Leung建議女士每一至兩年做一次婦科檢查，預防癌症及其他婦科病，例如子宮頸腺體或卵巢囊腫、子宮結構異常、子宮肌瘤、子宮內膜增生、息肉及腫瘤等，特別是44至69歲的婦女如有家族乳癌或卵巢癌病史、缺乏體能活動、飲酒等，可考慮每2年接受1次乳房X光造影檢查。而超聲波是坊間常見的體檢方式，屬於非入侵性影像學檢查，無痛無輻射，而且過程簡單，準確度高，會應用在盆腔、乳房等檢查之上。

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乳腺增生需要醫治嗎？

由於乳腺增生並不視為乳房疾病，因此並沒有特定的治療方法，而如果囊腫尺寸過於異常抑或引發的疼痛過於劇烈才會有進一步的醫治及診斷。而如果患有乳腺增生的人士有在服用口服避孕藥就有機會需要調整其用量。

誰是乳腺增生高危族群？

．肥胖人士

．生活壓力大

．高齡產婦

．35-50歲女性

乳腺纖維囊腫變化會病變？

美國病理醫學學院曾指出乳腺增生是不會增加患上乳癌的風險，一般亦會於經期前出現然後在月經過後消退，但是乳腺增生患者需要持續透過體檢追蹤身體狀況，因為初期乳癌的症狀難以透過初步的自我檢查而分辨，而且即使乳腺增生本身極少機會演變為癌變，不過由於囊腫是混合液體及固體型式出現在乳房裡，癌細胞有機會與囊腫混雜在一起，加上乳腺增生一旦出現異常增生，亦有機會與癌變有關，所以政府經常呼籲市民定期進行體檢以及早發現潛在隱疾。

乳房的疾病其實不只乳癌以及乳腺增生，還有其他良性的乳房腫瘤以及乳頭異常分泌物：



乳房良性腫瘤種類

．乳管內乳突瘤：乳管內乳突瘤的腫塊相對較小，所以難以用手感觸，而且會出現乳頭流出血狀分泌物，常見於20-40歲的女性。



．乳管擴張：乳管擴張常與乳頭凹陷的狀況出現，並以腫塊的症狀出現在乳房組織，特別在乳暈的地方，以及令乳頭有不正常的分泌物。



．乳腺炎：乳腺炎常見於哺乳女性及因為乳腺擴張，乳管分泌排洩阻塞引致細菌感染而使乳腺發炎，症狀會導致乳房出現硬塊，以及腫、紅甚至含膿。



．纖維線瘤：常見於三十歲以下的年輕女性當中，纖維線瘤尺寸一般不超過3cm，而腫瘤內有纖維及乳腺的部份，這種腫瘤不會疼痛，而且腫瘤邊緣清楚。



乳房惡性腫瘤種類

乳癌：乳癌是早期發生於乳房的癌症，而乳房是由脂肪、結締組織以及乳腺組織組成的器官，而其中乳線有產出乳汁的功能，但當乳腺細胞失控生長就會成為腫瘤，而腫瘤亦有分為惡性及良性，乳癌就是屬於惡性的腫瘤，如嚴重時更會擴至其他器官。而男女均有機會患上乳癌，不過患者仍是以女性為主。

乳癌常見的發病症狀有什麼？ ． 乳房形狀有改變

．乳房出現任何硬物

．乳房或乳頭皮膚現不正常變化如呈橙皮紋理

．乳頭部位出血或流出分泌物、凹陷

．腋下部位出現腫脹

患乳癌的高危人士

年紀及個人因素方面



．年齡越高，患乳癌機會便就越高

．12歲以前出現月經或55歲以後較遲收經

．從未生小孩或三十五歲之後首次生育

．肥胖

病史方面



．本身帶與乳癌有關的基因突變，如BRCA2 或BRCA1致病性的基因突變

．有直系或旁系女性親人患上乳癌

．於十至三十歲時期胸部曾經接受放射治療

生活習慣方面



． 好酒、抽煙、或缺乏運動

．長期服食避孕藥

．長期食高脂肪的食物

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3大飲食法提升乳腺健康

一．少吃損害身體健康的食物



❌精製碳水化合物：攝取過多容易轉為脂肪

❌油炸物／燒烤物：油炸會破壞食物中的營養並轉為高熱量的食物

❌動物性脂肪：由於攝取過多脂肪會容易長胖，而肥胖會容易令荷爾蒙失調

❌酒精：酒精會提升患上乳癌的機率

二．適量吃對乳房保健的食物



⭕雞蛋：豐富的蛋白質有助修復身體組織及調節生理機能

⭕海帶：有助舒緩乳腺增生的問題，並調整內分泌失調

⭕黑芝麻：有助增加雌激素分泌量以及

三．適量吃平衡荷爾蒙的食物



⭕大豆：含豐富大豆異黃酮有助平衡荷爾蒙

⭕三文魚：有助預防心血管疾病以及減少腹部脂肪囤積

⭕南瓜：內含豐富的β-胡蘿蔔素可以降低腫塊發生率

⭕十字花科蔬菜：有助維持荷爾蒙平衡