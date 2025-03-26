醫心直說｜血管鈣化怎麼辦？從成因、診斷到治療，醫生完整解析！

飲奶會導致血管鈣化？原來血管都會鈣化？隨著年齡增長，血管鈣化是常見現象，但哪些因素會加劇鈣化？對心臟健康又有什麼影響？今次《醫心直說》由心臟科專科陳志遠醫生為你解答血管鈣化的成因、治療方法，以及通波仔手術在鈣化血管中的重要性，助你了解如何守護心臟健康！

攝影：周令知



問題一：血管鈣化是甚麼原因導致的？與飲奶有關嗎？

陳志遠醫生：血管鈣化通常和血管退化有少許關係，基本上當年紀漸長，每個人都有機會出現血管鈣化的現象。另外還有一些高危行為都會令血管鈣化情況加劇，例如吸煙，或病人患有糖尿病腎病、血壓高、膽固醇高，都會容易出現血管鈣化。其實血管鈣化沒有研究證實和飲奶有關。

心臟科專科陳志遠醫生指飲奶和血管鈣化沒有直接關係，所以如果大家想預防血管鈣化，記得要健康飲食，也要控制三高去預防糖尿病、血壓高和膽固醇高。另外大家都需要勤做運動、不要吸煙這樣就會有效減少血管鈣化的風險如果大家有疑問的話，可以請教你們的醫生。

問題二：如果真的這麼不幸遇上血管鈣化又應該怎樣治療呢？

陳志遠醫生：首先，血管鈣化是血管退化的情況，醫生會透過對於鈣化的情況會否影響血管功能，例如會否令血管有閉塞的情況。如果病人還未有血管閉塞的情況，純粹有鈣化的現象，有時候醫生會透過控制風險評估，例如控制三高，叫病人多做運動和不要吸煙，希望鈣化的情況不會加劇。但有些患者不幸地鈣化的情況比較嚴重，導致血管有些收窄，當病人擁有病徵時，醫生就可能需要以通波仔手術來幫助病人。

問題三：為什麼血管鈣化患者進行通波仔手術，對於醫生及病人來説這麼重要？

陳志遠醫生：因為有研究指出如果患者血管有鈣化，在進行通波仔手術時的難度會提升，亦會有機會令通波仔成效下降。不過大家都不用太擔心，因為現今科技開始進步，儀器也更加精準，現在我們透過一些血管內的造影技術，例如一些光纖儀器，可以看到血管鈣化的分佈和種類，透過這些資訊，醫生就可以決定究竟病人是否需要一些額外的特殊鈣化物的治療儀器，去幫助我們做通波仔的過程更加順利。

另外，醫生亦可以運用一些旋磨的探頭，去將血管這些鈣化物磨平，醫生就可以更容易將一些儀器或支架植入血管內。所以即使血管鈣化，亦不是沒有治療方案。

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