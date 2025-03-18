自行停藥可致病情加劇 建議加強ADHD患者支援

專注力不足及過度活躍症（ADHD）在港十分普遍，有調查指出，本港學童患有ADHD比例達10.2%。然而，有不少人對ADHD存在錯誤認知，誤以為症狀只會對兒童產生影響，並認為當患者成年後病情便會不藥而癒。有成年患者在年幼時確診患有ADHD，但家人在其小學階段時，以為症狀有所改善，便自行停止覆診，導致其病情一直持續至今。



現年27歲的陳小姐，自幼稚園確診患有ADHD，家人最初定期帶她覆診，約在10多歲時，家人認為症狀有所改善，因此自行停止了覆診。惟陳小姐一直並不知道自己患有ADHD，直到升上中學，因學業表現不佳而困惑。在中三時，校長約見陳小姐及其母親，討論轉學事宜，陳小姐才得悉自己患有ADHD。她憶述，病情導致其難以集中精神上課，常常走神；踏入職場後，也經常會忘記工作細節，導致頻繁出錯，因而曾經轉過多份工作。

香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡醫生指出，不少人誤以為ADHD只會對兒童產生影響，並認為當患者踏入成人階段後，症狀便會漸漸消失。而事實上，約六成半兒童患者成年後仍有ADHD症狀，同時會忽視治療的重要性。陳醫生指出，「有國際醫學研究發現，於治療開始一年後，逾六成18至24歲的年輕患者會自行停藥，停藥率更高至約為12歲以下兒童的兩倍，當中18至19歲患者最為常見。」

陳國齡醫生指出，約六成半兒童患者成年後仍有ADHD症狀。

長效藥物 只需一天服藥一次

儘管是成年患者，積極配合治療對穩控病情至為重要。目前成人ADHD的治療方案，以藥物治療為主，並配合行為治療，有助提升治療效果。陳醫生指，在藥物治療方面，主要分為「中樞神經刺激劑」及「非中樞神經刺激劑」兩種。醫生會根據患者病情及日常生活習慣，去處方及組合不同時效的中樞神經刺激劑，分為短效、中效及長效藥物，時間短則為4小時，長則至14小時。長效藥物的藥效約為13-14小時，患者只需一天服藥一次，比起一天數次的服藥模式，患者對藥物的依從性更佳，或有助減低被歧視的顧慮。

若中樞神經刺激劑未能發揮作用，或患者不適用中樞神經刺激劑時，醫生便會考慮為患者處方非中樞神經刺激劑，此屬抗憂鬱藥物，亦同時有助改善ADHD症狀。

青少年ADHD患者過渡支援服務

除了藥物和非藥物治療，青少年ADHD患者的過渡支援服務同樣十分重要。Financial Markets Foundation Chair of Developmental Mental Health、澳洲墨爾本大學醫學院兒科及精神科學系David Coghill教授指出，在ADHD過渡服務中，良好的溝通是關鍵，包括及早討論患者的情況、定期評估狀況以及關注共病情況。團隊亦應具備對各類ADHD及精神科藥物有充分認識，同時，心理治療在支持青少年和成人ADHD患者中扮演了重要角色。為此，跨專業合作至關重要，團隊應包括精神科醫生、心理學家及其他相關專業人士。

專注不足/過度活躍症（香港）協會執行總監伍敏姿女士指出，現行醫療體制或令青少年ADHD患者抗拒就醫，由於患者成年後，如需要繼續於現行公營醫療體系接受治療的患者，一般需前往成人精神科門診診所就醫，加上「精神科」一詞的污名化情況依然嚴重，而且到成人精神科得不到過渡及針對性的ADHD服務，患者難以適應，因此，種種擔心和顧慮也會減低患者就醫的意欲。

伍敏姿女士建議，加強「過渡」服務，協助ADHD青少年過渡到成人精神科的服務。

伍敏姿女士建議，加強「過渡」服務，協助ADHD青少年過渡到成人精神科的服務，包括與成人精神科專科醫生及早建立良好醫患關係，有需要時轉介心理學家及職業治療師等，以減輕ADHD患者到成人精神科就診的心理負擔，提升患者接受治療的依從性，減低共病機會。另一方面，為成年ADHD患者提供針對性的服務，讓ADHD患者可以到「成人ADHD診所」就醫，並由跨專業團隊提供一站式的藥物及非藥物治療，有助更全面照顧患者需要及提供支援。

現年20歲的Chloe，大約在7歲時被確診有ADHD， 自小學確診以來，Chloe一直在接受藥物治療並按時服用。她形容這種藥物治療讓她產生了一種依賴感，若未按時服用便難以正常運作。Chloe也經歷了青少年轉向成人ADHD治療的過程。她強調，過渡服務的重要性，曾因轉診至其他醫生而需要重新講解自己的病情，調整藥物劑量後，還加劇了副作用的問題。她認為，應該有良好的過渡服務，及早與醫生建立良好關係，才能更有效地控制病情。