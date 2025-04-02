醫心直說｜心臟手術點揀好？通波仔定搭橋？醫生為你專業分析

「通波仔」還是「搭橋」好？心臟手術讓人猶豫不決？別擔心！今次《醫心直說》由心臟科專科何國棟醫生為你詳細剖析兩種手術的差異、優缺點、適用人群以及風險。年輕人適合哪種？長者又該如何選擇？糖尿病患者又有什麼需要注意的？所有疑問，何醫生以下一一解答，助你輕鬆了解，做出最明智的決定，守護你的心臟健康！

攝影：周令知



問題一：心臟治療方案「通波仔」和「搭橋」有甚麼分別？

何國棟醫生：通波仔其實是一種微創手術，需要經過道管進行。醫生要在心臟血管裡透過擴張氣囊和植入支架，以改善心臟血管供血的情況。一般來說通波仔的創傷性比較低，手術可以在局部麻醉的情況下完成，病人多數在手術後第二天便可以出院。

搭橋手術則需要在全身麻醉的情況下進行開胸手術，醫生會利用病人腿部的靜脈或胸部的動脈，去繞過已經阻塞了的心臟血管，以製造一條新的通道供血給心臟肌肉。其好處是長遠的效果會比較好，但病人要面對全身麻醉和開胸手術的風險，康復期亦較長，手術後需要住院五天至一星期。

心臟科專科何國棟醫生指無論是通波仔還是搭橋手術，都是用於當血管出現嚴重阻塞，血流受阻時使用的醫療方法。

問題二：不同人選擇通波仔和搭橋手術時，有甚麼需要考慮呢？

何國棟醫生：其中一個考慮因素是病人的年紀。因為年紀較大的病人，未必能承受全身麻醉或開胸手術的風險，我們會比較建議進行通波仔的方案。但如果是中年病人，我們會著重長遠的效果，希望儘量減少需要再做手術的機會，在這個考量下，搭橋手術就比較適合。

問題三：除了年紀因素，還有其他考慮因素嗎？

何國棟醫生：如果有些病人有長期的糖尿病患，我們會建議用搭橋的方案，因為長遠的效果比較好。另外一些病人，其心臟可能有其他毛病，例如心瓣膜的問題，需要同一時間進行開胸手術，那就可能一次過用開胸的搭橋方案比較適合。但如果大家仍然覺得很難去選擇手術方案，亦不要擔心，只需要請教你的醫生，他就會根據你個人的情況，提供最適合的建議給你。

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