約三成子宮內膜癌帶有基因變異 香港防癌會將免疫治療納入資助

子宮內膜癌是香港女性常見癌症，惟早期徵狀不明顯，不少患者確診時已屬晚期階段，當中更有約三成患者具有基因變異 dMMR（Mismatch repair deficiency）。以往晚期患者只有化療可選，近年就發展出對應的免疫治療可用，為患者帶來新希望。香港防癌會宣布，將 dMMR 子宮內膜癌納入「何鴻超教授紀念助醫計劃」的資助範圍，希望可以幫助更多患者接受最新的免疫治療，提高存活率，為抗癌路上帶來新希望。



楊美雲醫生指出，此病以45至54歲的女士最為常見。

香港防癌會改善癌病人基金委員會主席楊美雲醫生表示，子宮內膜癌是子宮體癌中最常見的發病位置，發病率比一般人士較為認識的卵巢、子宮頸癌高出近一倍，當中又以 45 至 54 歲的女士最為常見，呼籲年輕女士們切勿以為只與長者有關。

楊醫生指出，由於早期症狀不明顯，一般患者可能只會出現異常出血、陰道分泌物等情況，容易被誤認為月經紊亂或更年期徵狀而忽視。待症狀加劇時，癌細胞可能已擴散，錯失最佳治療時機。

基因變異患者 復發風險較高

「醫學研究發現，約30%的子宮內膜癌患者具有 dMMR 基因變異。這種變異會導致 DNA 突變累積，微衛星不穩定性增加，無法修復錯誤，從而提高癌症風險。dMMR 患者的復發率和遠端轉移率較高，預後較差。」楊美雲醫生補充。

醫學指引 免疫治療作一線標準治療

隨著醫學進步，針對 dMMR 的免疫治療已經發展成熟。楊美雲醫生引述多個大型國際研究顯示，免疫治療聯合化療可顯著提高晚期 dMMR 子宮內膜癌患者的存活率。接受該療法的患者，24個月無惡化存活期達61.4%，36個月總存活率達78.0%，病情惡化或死亡風險降低72%。楊醫生表示，免疫治療的療效理想，現已被納入各大權威指南，成為晚期子宮內膜癌的標準一線治療，為患者帶來更多治療選擇。

Frances（右）表示，助醫計劃對她有很大幫助。

面對癌症，患者承受著身心和經濟的多重壓力。香港防癌會特別設立助醫計劃，為患者提供藥物資助，減輕治療費用負擔，目前更將dMMR 子宮內膜癌納入資助，令更多患者及時用藥，延長生命。從事文職工作的 Frances 便是資助計劃其中一位受助者，她於2022 年出現不正常出血，曾以為是更年期徵狀，因此未能及時察覺，加上沒有普查，而抹片測試亦不能檢測出子宮內膜癌。

然而，情況持續一段時間，Frances才求醫及接受活組織抽取檢查，並確診患上子宮內膜癌並在2024年再次出現復發，醫生建議透過免疫治療結合化療作為治療方案，至今已接受治療近一年，情況理想，未有出現嚴重不適，而定期（CA125）驗血報告顯示癌細胞的指數由約 100 下降至約 7。

Frances明言，資助計劃對她有很大幫忙，一方面可減低經濟上的壓力，二來亦可紓緩心理上的負擔，專心一意去面對病情。

楊美雲醫生亦提醒各女士們，要預防子宮內膜癌，除了要注意均衡飲食、定期運動及體重管理外，更要留意自己的月經週期，部分很久沒有月經的女士，容易令子宮內膜增厚，並且增加子宮內膜增生及患上子宮內膜癌的風險，因此建議此類女士可諮詢醫生意見，如服用荷爾蒙藥，使月經週期變得穩定；而至於月經流量過多或子宮內膜增生的女士，亦可諮詢醫生意見，服用荷爾蒙藥以穩定子宮健康。