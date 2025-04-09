醫心直說｜「傷心」也能動起來！醫生帶你認識心肌病症狀與治療

現代人生活壓力大，常常感到疲倦、呼吸不順、胸口悶痛，這些看似普通的症狀，可能是心肌病的警訊！心肌病會使心臟肌肉受損，影響正常的血液循環，嚴重時甚至會導致心臟衰竭。但即使面對心臟疾病，也別灰心！今集《醫心直說》心臟科專科醫生江志明，將帶你了解心肌病和心臟衰竭的關聯、治療方式，以及如何透過生活調整和「傷心」也能做的運動來管理病情，讓你重拾身心健康活力！

攝影：周令知



問題一：甚麼是心肌病，會有甚麼症狀？

江志明醫生：心肌病其實是心臟肌肉受損，心臟不能有效地正常運作，沒有正常的血液循環，病人身體一般來說會有疲累、心口翳悶氣促、心悸，或者水腫的現象。

問題二：心肌病和心臟衰竭兩者之間有甚麼關係？他們各自會有甚麼病情發展呢？

江志明醫生：其實心肌病會引致心臟衰竭。心肌病其實要視乎很多種原因、嚴重程度和狀況，醫生會根據不同狀況作出診治和治療，才可以及早治療可以預防疾病惡化。

問題三：如果心臟衰竭，需要服用甚麼藥物控制病情？例如生活方面，飲食有甚麼需要調整呢？

江志明醫生：現在市面上有很多不同的例如血壓藥、利尿藥去控制心臟衰竭的情況。這幾年也有很多新的藥物，可以非常有效地控制心臟衰竭。當然病人也要照顧自己的身體健康，例如飲食方面，要減少吃鹹食，也不要吸煙及喝太多酒，同時亦要做適量的運動控制體重，以達至身體健康。

問題四：如果心臟衰竭，還可以做運動或參加一些鍛鍊嗎？

江志明醫生：是可以的，病人只要根據醫生的判斷和檢查，一般都可以適當地做一些輕量或中度的帶氧運動。當然如果太過強烈、要操勞的運動就可能不太適合。所以一般的「心傷」或「傷心」也不要緊，適當的運動都是對於健康非常有幫助。

心臟科專科醫生江志明指心臟病病人做運動最緊要量力而為，進行的運動強度亦宜先諮詢醫生建議。

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