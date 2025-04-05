許家傑哽咽憶嫲嫲往事 長者笑談生死觀 綠色殯葬如何延續生命與愛

在這個快速變遷的社會中，生死好像離我們很遠，但其實，面對生命的終結是每個人都必須正視的課題。隨著年紀漸長，死亡往往無可避免，規劃身後事的安排現今在社會上也不再是避諱，不少老友記更願意與家人及早溝通身後事的意願，並選擇以綠色殯葬形式延續對彼此的愛及思憶。下文分別是年青藝人許家傑先生對死亡的體會、香港聖公會福利協會安寧服務總監陳慕寧女士的看法，以及三位真實長者個案分享對於生死和綠色殯葬的思考。



年青一代如何看身後事

藝人許家傑先生：「發達未必每個人都會有，但死亡一定會有。」

電視劇《愛。回家》裏總是充滿著歡聲笑語，但跳出劇裏的角色，許家傑先生對生死有著更深刻的思考。許家傑先生回顧自己的成長過程，年輕時對生死話題心存避忌，但隨著年齡增長，他意識到死亡是生命的一部分。他認為人們總是熱衷討論未來的成就，卻很少討論如何預備自己的最後一幕—這件聽起來彷彿是件很嚴肅或不開心的事，對於他來說不過是必然發生，但只是未知何時。許家傑先生覺得，大家如果早一點做了準備，無論是他自己或家人，當大家有共識，讓死亡在未來某刻來臨時亦不會帶來太大的難過。

「如果你問我，我是想撒在自己的花園裏面，」許家傑先生娓娓道出個人的喪葬意願，「這一刻我知道是暫時未可以的，亦都知道可以在海上撒灰，或者指定的一些紀念公園，我都會考慮這方面。」

談起他最深刻的，是從小照顧他的祖母所帶來的生死體會。

「我自己都有一幅相，這個就是我的嫲嫲。」許家傑認為，如果真的想念她的話，有一部手機或者一張照片，已經可以隨時隨地懷念到她的所有。

他回憶起照顧祖母的日子，深刻體會生死的意義。談到祖母的過世，他感到難過，因為未能與她正式道別。當時祖母在醫院彌留之際，牧師正跟許家傑及其家人説要跟她說多謝，但未竟回房以後，祖母已經過世。回想過去，他平靜但有點哽咽地表示，「那一刻其實都挺難受的，就是好像看不到她最後一面—但同時間我在想，如果在祖母生前我們一直待她很好的話，其實那一刻不是最重要。」

經歷祖母葬禮時，許家傑感到痛苦亦挺辛苦，因為做完破地獄的儀式之後，看到她的冰冷身軀會不好受，所以向大家強調「愛要及時」，他以自身看着祖母的照片為例，從照片他感受和回想到他和祖母彼此曾有許多美好的相伴時光。他認為，不要等到要談殯葬時才去斟酌什麼形式，更重要的是花時間多點與家人聊天，甚至可以了解他們將來想怎樣過餘生。

現今老友記更開放談生死

香港聖公會福利協會 安寧服務總監 - 陳慕寧女士： 「越來越多人願意去接觸殯葬這個話題。」

陳慕寧女士分享，在她接觸的長者中，一些較年青的相對會更開放去談論生死，大概是因為他們覺得自己仍有能力為自己作準備。一些晚期病患者反而因為不捨和擔心，令他們會較少去談生死。「但是我看到這十幾年，其實是越來越多人願意去接觸殯葬這個話題，甚至對後事或者綠色殯葬多了認識，」陳慕寧女士指出在綠色殯葬之處，「在這個登記名冊方面，最大的困難是未必有很多長者知悉可以進行登記(心願)，他們誤以為把意願告訴家人並知道就行了，所以如果他是從一個想法伸延到説出來，再去到寫下來，甚至用行動去表達自己的意願，相信就會令到他的心意得到圓滿。」

綠色殯葬是什麼？ 綠色生活是未來的新方向。除了在日常生活可以環保和低碳，身後事也可以選擇綠的。

綠色殯葬是一種更環保、更可持續的骨灰處理方式，體現了對生命的尊重，讓逝者以自然的方式回歸大地。骨灰撒放在紀念花園或指定水域，以取代以往使用靈灰龕存放骨灰。生生不息、回歸自然，別具意義。相關申請程序亦很簡單，做到環保簡約、費用相宜，亦達「去者善終，留者善別」。

真實個案分享：三位老友記對綠色殯葬並不陌生

在綠蔭環繞、荷花相伴的鑽石山火葬場和紀念花園裏，幾位老友記毫不忌諱，笑談人生和死亡。

綠色殯葬原來並不陌生—Fanny認為隨著自己年紀漸長，還目睹許多同輩離世時帶給家人不少繁瑣問題，便打算要為自己以後的身後事作安排，亦導致她主動去了解綠色殯葬。

而老友記唐太道出自己從前因為做義工的原因四處奔走， 從而接觸到有東華三院等等不同地方都在進行綠色殯葬推廣，所以她都認識到綠色殯葬的理念。另一位老友記Victor也分享他早年已有綠色殯葬的意願，他認為現在網上有關綠色殯葬資訊都很豐富，對於它認識也比較深。

老友記們選擇綠色殯葬方式大不同

Fanny笑言因為喜歡植物，所以希望將來會撒灰於花園，不過她亦不介意將來有其他人幫她選擇在海上進行撒灰，因為她認為海給人一個遼闊而自由的感覺，同時海裡有很多生物，代表她的生命可以延續和循環。

唐太則分享她喜歡將骨灰灑落紀念花園的想法，她的子女都很喜歡綠色殯葬的形式，她自覺自己甚少特地抽空跟他們聊綠色殯葬，但有時飯聚亦會提及身後事的安排。

Victor相信，對於年輕一代來説，如何去尊重先人的遺願比較重要，譬如他選擇了綠色殯葬的話，後人應該遵從他的意思去安排。

綠色殯葬好處多多 讓老友記笑談生死觀

「我也參加過兩次朋友的綠色殯葬，」Fanny指這種新式做法不會為家人帶來沉重負擔，「如果和我的同輩，特別是子女移民了的朋友傾談，他們的反應是很接受。」

唐太也認同老友記的說法，「 我們和同輩談起生死這個話題，以前説起個個都説 『大吉利是！』現在就很開明，還會和你高談闊論。」

Fanny也進一步分享綠色殯葬好處是價錢相宜，減少財政負擔，「 很多時候，現在的人都以錢方面看；如果朋友從錢角度去看，我就跟他談錢，綠色殯葬是很便宜的，可以説是不用錢。」

Victor提出綠色殯葬還有一種好處，就是能在網上思念和表達對先人的愛，讓後人可以在「無盡思念」網站先人的專屬網頁去懷緬先人，「 它不但可以令到後人和先人做了一個互動的關係，互動的關係之中可以傳承下一代，甚至延至下幾代。」

最後Victor也希望其他老友記預早認識和準備身後事，「 我這個年紀都懂得上網。如果大家有時間可上有關綠色殯葬的網站看看；老人家如果想綠色殯葬的話，不妨與年青人開心見誠傾談。」

正所謂「身後事，自己話事。」—長者如果想知道更多綠色殯葬的資訊，可以不同渠道獲得相關的資訊，包括：

●綠色殯葬專題網站：提供紀念花園撒灰、海上撒灰，以及「無盡思念」的實務資訊，其中紀念花園更有短片及360度實境虛擬導覽，可以猶如親臨現場參觀。

●身後事安排專題網站：列明了後事安排的每一個步驟，鼓勵市民安排生前規劃。

●「人生學堂」推廣活動：可以讓一家人共同認識有關綠色殯葬服務和其他生前規劃資訊。

老友記生前與家人溝通越良好，身後安排便能更妥當。無論您身處何地，生死都是生命的一部分，選擇綠色殯葬則能讓我們在最後的旅程中，與自然相連，留下一份美好的回憶，為後代留下一個更美好的世界。或許，您也能與身邊的人分享這些故事，讓更多家庭提前規劃，與所愛之人一起面對未來的每一步。讓我們共同在這個話題中找到平靜與力量，延續愛的傳承。