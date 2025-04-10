晚期腎癌5年存活率低 標靶合併免疫治療 延長存活期

晚期癌症「有得醫」！近十年腎癌發病率在本港有上升趨勢，更是男性第七大常見癌症，不少人確診時已屆晚期。其中，高血壓、肥胖、吸煙及患慢性腎病等人士屬高危一族。不過，有醫生引述最新研究數據指，標靶合併免疫治療可延長存活期，副作用也較低，已屬於晚期腎癌的一線治療方案，為患者帶來曙光。



香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生表示，腎癌常見徵狀包括血尿、單側腰痛（非受傷引起）、腰側或背部有腫塊、貧血、體重下降、疲倦、持續發燒、食慾下降等。

香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生表示，晚期腎細胞癌患者五年存活率低於20%，這或與多數人不了解腎癌有關。血尿、單側腰痛（非受傷引起）、腰側或背部有腫塊、貧血、體重下降、疲倦、持續發燒、食慾下降等均是腎癌常見病徵。然而，腎臟受肋骨保護，位於腹部較深處；除了位置隱蔽，腎癌早期病徵也不明顯，部分病徵較難察，又或與其他疾病相似，導致多數人確診已屆晚期。

香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科王俊威醫生指，標靶治療和免疫治療是主要藥物治療方案。

針對晚期或轉移性腎癌患者，有何治療方法？香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科王俊威醫生指，標靶治療和免疫治療是主要藥物治療方案。前者可精準抑制腎癌相關的信號通路，抑制腫瘤生長及轉移，促進腫瘤細胞凋亡；後者通過重新激活T細胞，增強免疫系統抗癌能力。根據個別情況，醫生也可能採用手術治療、放射治療、腫瘤消融治療。

合併治療可延長存活期

最近，一項於2025年公佈的最新數據顯示，比起只接受單標靶治療，接受標靶合併免疫治療的患者存活期中位數，最多可長達11個月；其無惡化存活期的中位數也延長了一倍（超過8個月）。

香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生(左)引述研究指出，標靶合併免疫治療的患者存活期中位數，最多可長達11個月。

香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，比起單一標靶藥物治療，接受合併治療的患者因副作用而需要停藥的比率較少，生活質素也較高。

比傳統療法優勝獲國際認可

潘明駿醫生補充，美國國家綜合癌症網絡建議，把標靶合併免疫治療作為各IMDC風險級別晚期腎癌患者（包括透明細胞和非透明細胞類型）的首選治療方案。歐洲腫瘤內科學會也建議把此療法用於各IMDC風險級別的晚期腎癌患者。

一名65歲男子確診時，腎臟癌細胞已廣泛轉至骨骼，首次接受合併療法後，骨痛情況獲紓緩；接受6次合併治療後，至今未有惡化。三位醫生強調，要提升治療效果，平日的自我健康管理也很重要。他們期望，將來能助患者爭取更長久的無惡化生存時間，活出有尊嚴的人生。