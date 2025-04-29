童顏針再升級！4D版童顏針效果更自然?慎選療程免中伏，一文睇清!

當面部開始出現凹陷、鬆弛、輪廓模糊等初老徵象，不少人會考慮「童顏針」療程延緩老化。其中最受歡迎的 Sculptra（塑妍萃）童顏針近期更推出升級版—4D童顏針，強調膠原蛋白增生更快速、效果更立體自然，掀起新一輪回春熱潮。



什麼是童顏針？— 核心成分有保障

童顏針由高德美（Galderma）藥廠研發，榮獲多項國際安全認證，其核心成分—聚左旋乳酸（PLLA），在醫學界已有超過十年臨床應用歷史，具高度生物相容性與安全性，能有效刺激自體膠原再生，改善面部老化問題。

不是人人打都有效 — 慎選醫療團隊是關鍵

然而，在坊間醫美市場中，若醫療團隊在注射層次、部位選擇或稀釋比例上操作不當，可能導致面部僵硬、凹凸不平、膠面感等不良效果，不僅影響外觀，也可能打擊自信心。

NuMe李博士提醒：「童顏針的效果並非單靠產品本身，同時也高度依賴醫療團隊對面部結構與審美的理解。只有具備紮實醫美知識、成熟注射技術與美學設計能力的醫療團隊，才能打造出自然、立體且年輕無痕的效果。」

NuMe 的專業醫療團隊獲得Sculptra童顏針原廠認可，具備教授資格與經驗，不僅熟悉產品特性，更擁有臨床運用的深度實力，與一般坊間醫美不同。

本文將為你全面拆解 4D童顏針的原理、效果、風險與療程後護理，以及如何揀選可靠的醫美療程，助你安全回春，避免中伏！

4D童顏針是升級版的 Sculptra（塑妍萃）療程，以聚左旋乳酸（PLLA）為主要成分，透過刺激自體膠原蛋白再生，改善面部凹陷、鬆弛與膚質問題。這並非一般填充物，而是激活肌膚自身機制，逐步重建支撐結構。

4D 版本最大的升級在於：

• 採用專利微粒過濾技術，只保留最細緻的 20-25% PLLA 微粒

• 膠原蛋白增生效能提升約 1.5 倍

• 稀釋時間由傳統的 2 至 48 小時大幅縮短至 1 分鐘，即拆即用，過程更衛生、更便捷

4D 童顏針的技術革新不但提升療效，更大幅減低因顆粒過大而導致「一舊舊」的風險，讓療程效果更自然、持久、安全。

4D童顏針的主要功效

1. 撫平面部凹陷：有效改善太陽穴、蘋果肌、法令紋等位置的凹陷情況

2. 重塑年輕輪廓：刺激膠原蛋白增生，令輪廓更緊緻有神

3. 改善膚質與彈性：膚質變得更細緻、毛孔縮小、肌膚水潤透亮

4. 效果自然不僵硬：並非即時膨脹式填充，而是逐步自生膠原蛋白

5. 效果持久：療程效果可維持約兩年，較一般填充療程更長效

6. 全面抗衰老：從結構、膚質到彈性一次改善，真正由內而外回春

4D童顏針 — 首選NuMe

原廠認可團隊主理，效果與安全雙重保障

市面上不少失敗個案，往往源於操作技術不純熟，甚至對產品特性理解不足。事實上，童顏針並非「打一針就得」，而是需要對面部骨骼結構、肌肉走向及老化模式具備深入掌握，並結合審美經驗與專業技術，方能實現自然和諧的逆齡效果。

NuMe團隊由獲原廠認可的導師級專業人員組成，具備為其他專業人士提供培訓的資格。無論是產品特性、臨床應用還是審美判斷，均屬業界領先，遠非一般坊間美容療程可比。

選擇NuMe，不只是選擇一個療程，而是選擇一支具備原廠認證、深厚技術背景與審美實力的專業團隊。讓療效與安全並重，才是真正值得信賴的醫學美容選擇。

個性化療程設計，拒絕「一式通用」

NuMe 堅持每位客人的療程都必須個性化設計，根據實際面部特徵、肌肉活動與老化程度，制定專屬療程，效果更自然協調，絕不採用「一式通用」的機械式注射。

正貨保證，全程透明

NuMe 所有使用的童顏針Sculptra 均為原廠正貨，擁有獨立產品編號，客人可即場核對與見證拆封過程，確保療程安全、無假貨風險。NuMe 為香港衛生署認可的日間醫療中心，設備、流程及用藥均符合醫療級規範。

NuMe 創辦人分享：「不少客人都是多年的忠實客戶，因為我們重視每一次療程的效果與體驗，而非單次交易。醫美不該只是一次性的改變，而是建立在信任基礎上的長期照顧。」

童顏針治療後護理建議

4D 童顏針療程效果並非即時出現，而是經過幾星期至數月逐步增生膠原蛋白。因此，術後護理對維持及優化效果至關重要：

• 療程後 5 日內，每日按摩 5 次，每次 5 分鐘，幫助膠原均勻分佈

• 避免劇烈運動、桑拿、面部按壓等刺激性活動

• 做好防曬，防止色素沉澱或刺激性反應

• 醫療團隊會提供個人化護理建議與定期跟進，確保療效穩定持久

根據NuMe專業醫療團隊觀察，療程後客戶只要遵從術後指引，膠原效果會隨時間越來越自然，且維持時間更長。

專業科技輔助，療程更精準

為提升醫美療程的安全性與效果預測力，NuMe 引入多項國際級高端科技，結合醫療團隊專業判斷，為顧客打造更精準、個人化的治療方案。

1. Galderma FAS 面部評估系統

製造商與背景

由瑞士藥廠 Galderma 高德美研發，擁有超過 25 年的科研實力。Galderma同時是全球知名品牌Sculptra、Restylane的原廠，全球信賴。

核心功能與技術亮點

FAS（Facial Assessment System） 是一套醫療級 AI 輔助面部診斷系統，能精準分析：

• 臉部鬆弛程度

• 臉部對稱性

• 凹陷與體積流失部位

AI 科技與醫療團隊專業判斷結合，協助制定最適合的療程策略。

臨床應用與信賴度

已廣泛應用於全球Restylane 認證診所，受眾多皮膚科與整型外科專家信賴。

有效提升注射治療的「客製化精準度」，並降低過度治療風險。

2. Crisalix 3D 效果模擬技術

製造商與背景

由瑞士 Crisalix SA 公司開發，專注於 3D 醫美模擬技術。源自瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）與西班牙加泰隆尼亞理工大學的研究成果。

核心功能與技術亮點

根據顧客實拍照片或 3D 掃描，模擬療程後的立體效果，應用範圍包括：

• 微整注射（玻尿酸、肉毒）

• 非手術拉提療程

• 隆鼻、隆胸等整形手術

支援 VR 預覽功能，讓顧客可「預見療程後的自己」，提升決策信心。

臨床應用與信賴度

已被全球100 多個國家、超過 1,000 家頂尖整形診所採用，受《Forbes》、《BBC》等國際媒體報導，並在醫學期刊中具高度曝光與認證。

3. Visia AI 膚齡分析儀

製造商與背景

由美國 Canfield Scientific Inc. 製造，專精於醫學影像分析技術。產品廣泛應用於皮膚科、整形外科與科研機構。

核心功能與技術亮點

結合多光譜影像技術與 AI 演算法，分析以下 8 大肌膚指標：

1. 真實膚齡

2. 皮膚紋理

3. 毛孔粗大程度

4. 色素沉澱

5. 紫外線傷害

6. 微血管擴張（紅血絲）

7. 痘疤與膚質平滑度

8. 整體肌膚健康狀況

可與同齡平均值比對，量化肌膚狀況與改善空間，提供科學依據。

臨床應用與信賴度

超過 70 個國家的皮膚科診所與醫學研究機構使用此系統，具高度專業性與科學可信度。

NuMe 創辦人表示：「我們引入三大智能分析系統，是希望顧客在療程前就能清楚看見未來的自己。效果不該靠猜，而是看得見；安全與成果，缺一不可。」

NuMe作為衛生署認可的日間醫療中心，配備醫療級別的手術室和採用特殊通風系統，並定期進行菌落檢查，確保提供一個無菌的治療環境。

結語：醫美療程，效果與安全同等重要

醫美療程講求效果，更講求安全與審美。升級版的 4D 童顏針療程，若由經驗不足的操作者執行，風險比你想像中高。與其試錯，不如一開始就選擇由原廠導師級醫療團隊主理、擁有政府認證的專業醫療機構。

NuMe 結合專業醫學團隊與先進科技，為你度身訂造個性化抗老方案，效果自然、輪廓立體，真正實現由內而外的年輕蛻變。

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（資料及相片由客戶提供）