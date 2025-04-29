免疫治療為三陰生乳癌患者燃希望 乳癌基金會加碼資助紓經濟壓力

三陰性乳癌是香港女性常見的乳癌類型之一，佔所有乳癌確診個案約10%。然而，與其他類型乳癌相比，三陰性乳癌的預後往往較差；傳統上，三陰性乳癌患者主要依賴手術和化療，然而這些治療方法往往副作用較多，療效亦相對有限。幸好近年有研究證實配合免疫治療及化療，可提升三陰性乳癌患者的治療效果，香港乳癌基金會亦發現患者對於有關治療的支援需求高，決定延長對早期三陰性乳癌患者的免疫治療資助計劃，盼能預援患者的經濟壓力。

根據香港癌症資料統計中心 2022 年的數據，女性乳癌有5,182宗新症登記個案，佔所有女性癌症個案的 28.6%，高踞女性癌症之首。香港乳癌基金會管治委員會副主席及臨床腫瘤科專科邱振中醫生表示，三陰性乳癌患者的整體存活率和無遠端復發存活期都較其他乳癌患者為差。當中由於三陰性乳癌沒有針對的生物標誌，故此除會以手術作為主要的治療方式外，患者只能依靠化療作為藥物治療的方案，透過藥物阻斷細胞分裂機制，抑制癌細胞生長。然而，或會出現不同程度的副作用。

免疫治療配合化療提升病理完全緩解率

為了幫助三陰性乳癌患者獲得更有效的治療，醫學界近年來致力研發新的治療方法，其中，免疫治療的出現為患者帶來了新的曙光。邱振中醫生解釋，免疫治療是一種通過增強人體自身免疫系統來抵抗癌症的治療方式，臨床研究顯示，將免疫治療與化療結合使用，可以顯著提高早期三陰性乳癌患者的治療效果，例如將病理完全緩解率提升至近65%，同時延長無事件存活期和整體存活期。

為了幫助患者獲得所需的治療，香港乳癌基金會於2023年11月推出了「免疫治療藥物資助計劃」，資助合資格的早期高風險三陰性乳癌患者接受免疫治療。截至目前，該計劃已經惠及156名患者，遠較原定100名患者限額高，累計資助金額超過2,000萬港元。

鑑於免疫治療藥物資助計劃的成功和患者的殷切需求，香港乳癌基金會宣布將延長該計劃至本年10月，並額外提供100個資助名額。香港乳癌基金會乳癌支援中心主管陳嘉莉女士相信，延長計劃將惠及更多有需要的三陰性乳癌患者，幫助他們獲得最合適的治療，從而提高治癒機會，同時減輕治療帶來的經濟負擔。

於2023年確診第II期三陰性乳癌梁女士，經診斷後醫生建議她在術前開始接受一年的免疫治療配合化療，並透過香港乳癌基金會得知及申請「免疫治療藥物資助計劃」，用藥至今基本上沒有感受到有副作用的問題。她表示：「免疫治療的副作用比化療少，而基金會的資助減輕了我的經濟壓力，讓我能夠安心接受治療。」她相信計劃可令更多有需要的患者得到所需的協助，更鼓勵其他同路人積極、樂觀面對挑戰。