申請政府藥物支援門檻高 98%銀屑病關節炎患者望降臨床規定

銀屑病是一種自身免疫疾病，隨著病情發展，約20%至30%患者會併發銀屑病關節炎。銀屑護關會一直關注香港有關銀屑病關節炎的治療狀況，協助病友爭取醫療福利，今年1月我們便透過問卷調查，了解病友對申請政府藥物支援現況，以及對安全網臨床規定的認知及意見。結果反映政府藥物支援不足，絕大部分病友未能被納入安全網，對身心造成巨大負擔。



銀屑病關節炎患者除出現皮膚乾燥、痕癢、增厚等皮膚症狀外，其關節同時亦會紅腫、發炎，以致影響活動能力，嚴重更可導致關節永久變形，對患者可說是雙重折磨。

治療方面，醫生一般會處方傳統抗風濕藥物，惟該藥物通常會經過肝腎代謝，可能導致肝酵素偏高和腸胃不適等副作用，不適合肝臟有問題的患者。

相片由銀屑護關會病友提供

無法負擔生物製劑治療

根據歐洲風濕科學會最新指引，若銀屑病關節炎患者使用傳統抗風濕藥物無效後，應盡早考慮使用生物製劑治療，以避免關節進一步受損害。不過在香港公立醫院，生物製劑屬於自費藥物，不少患者基於經濟問題而無法負擔生物製劑治療；我亦聽聞不少病友嘗試申請撒瑪利亞基金藥費資助，卻都不成功。

我們於1月透過問卷調查形式成功訪問79名會員，當中約75%為銀屑病關節炎患者；其餘為銀屑病患者，當中以51歲至年逾70歲佔最多數，合共超過90%，近七成病齡達10年以上。約70%病情中度至嚴重；5%為非常嚴重。

79名受訪者中，逾70%現正於公立醫院就診，惟幾近一半受訪者並不知道公立醫院會為銀屑病關節炎/銀屑病患者提供進階療法，例如生物製劑及口服JAK抑製劑治療。更有近90%不知道，公立醫院現共有8種銀屑病關節炎進階藥物已納入撒瑪利亞基金（安全網）；大多數也不清楚該基金有關銀屑病關節炎用藥及轉藥的臨床規定（83%）。

該調查中約65%受訪者每月家庭收入不足20,000元，醫療開支佔總收入26%以上者多達四成，負擔不輕。所以逾60%受訪者表示，當醫生建議轉用新藥時，除了較佳的療效，藥物費用同時也是他們主要的考慮因素。

臨床規定難達到望修改

我們了解到，撒瑪利亞基金的申請條件包括財政和臨床兩方面，門檻頗高。首先，申請者需要進行詳細的財產申報；其次，須符合特定的臨床評估，其中一個主要規定是要病情達到四個關節的腫和四個關節的痛（「四腫四痛」）的嚴重程度；同時，申請者需要起碼使用三種傳統抗風濕藥物（必須包括甲氨蝶呤）、每種使用12星期而證實藥物無效後，才合乎申請資格。

我認識的風濕病科專科何智醫生，曾為不少銀屑病關節炎患者主診。醫者父母心，他關切地表示：「別說『四腫四痛』，『三腫三痛』以至一兩個關節腫痛已經很折磨人，而且一些患者可能同時存在其他共病，如發炎性腸炎或虹膜炎，新型藥物包括生物製劑會更有效控制複雜病情。使治療更複雜困難」。故此，他同意如果患者能更早接受生物製劑治療，便可有效控制銀屑病病情之餘也能預防或舒緩共病。

在上述問卷調查中，只有1名會員成功申請撒瑪利亞基金，我亦見過不少患者需要生物製劑但因未達到高門檻的臨床規定而未能用藥，甚至放棄治療。綜合調查結果，可見一般患者對申請撤瑪利亞基金並不了解，臨床規定亦難以達到，我們寄望政府能將使用三種傳統抗風濕藥物的要求作彈性處理（例如有共病的患者）；另外放寬「四腫四痛」的臨床規定，讓更多有需要的患者受惠。

（資料由銀屑護關會提供）