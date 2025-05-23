長者大灣區睇牙受政府監管？使用醫療券不抬高價仲平過香港？

北上使用醫療券看牙科服務已經成為新趨勢，但仍有不少人對內地醫療水平感到陌生，甚至誤解使用醫療券看牙科會被抬高定價、收取更高昂費用。到底現時大灣區醫療機構的安全性及監管程度是否與本港牙科服務看齊？下文為大家介紹「長者醫療券大灣區試點計劃」名單中21間提供牙科服務的醫療機構，以及內地現時種植牙套餐的價格概況，讓家中長者的醫療券用得其所。



慎選內地牙科醫療服務 多廣告未必等於高質

本地牙科服務的需求龐大，公營醫院輪候時間長，私人執業的牙科醫生價格相對高昂；內地的牙科資源則與香港相反，上年全國新開業的牙科機構接近達3萬間，市場競爭十分激烈，每十間就有一間倒閉。部分害群之馬牙科機構以低於成本價的廣告來吸引客人，為壓低成本犧牲質量，甚至使用無牌牙醫。不斷的醫療事故事新聞令不少港人誤以為內地醫療水平落後而卻步。

事實上，港人如北上光顧牙科服務，應考慮合理定價的正規大型專業牙科醫院，這些醫院醫生、物料、診室及用具質素有衛健委監管及評分，也保障了客人能獲得良好治療效果。

深圳正規大型牙科醫院收費約為香港的3-5折，為香港市民提供多一個醫療選擇。

然而，如果家中長者對內地牙科服務感到陌生，不妨以了解政府的「長者醫療券大灣區試點計劃」作為選擇的起點，這些受政府監管的大灣區醫療機構不會有隱藏收費，或因使用醫療券而抬高價格，亦設有完善的申訴機制去跟進有問題的個案。

本港長者醫療券大灣區試點計劃

政府在 2024 年推行「試點計劃」，擴大醫療券適用範圍至大灣區內地城市合適的醫療機構，為合資格香港長者提供更大的便利和靈活性，讓他們可在更多服務點善用醫療券，使用基層醫療服務。

2025「長者醫療券大灣區試點計劃」21間醫療機構分佈地圖。（圖片來源：政府新聞處）

政府最新納入「長者醫療券大灣區試點計劃」 21間指定醫療機構及甄選標準

接納使用長者醫療券的大灣區醫療機構均受香港政府認可及管轄，收費標準及水平已經過嚴格把關和持續地監管，更設有完善投訴機制。而政府在甄選相關醫療機構的過程中，主要基於以下8大考慮因素：

1.試點醫療機構的地理位置

2.醫療服務質量保證

3.管理及營運經驗

4.提供的服務範圍

5.服務容量及承受能力

6.收費標準及價格水平

7.對長者醫療券計劃運作的認知程度

8.是否具備特色或優勢醫療服務

2025最新21間可使用醫療券大灣區醫療機構名單（提供牙科服務）：

已投入服務可使用醫療券機構：

．香港大學深圳醫院

．香港大學深圳醫院 - 華為荔枝苑社區健康服務中心

．中山大學附屬第一醫院

．中山陳星海中西醫結合醫院

．深圳新風和睦家醫院

．深圳愛康健口腔醫院

．深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部

．中山大學附屬第一醫院南沙院區

．東莞東華醫院

2025年第四季或之前陸續接受醫療券機構：

．廣東祈福醫院

．廣東省中醫院

．南方醫科大學深圳醫院

．北京大學深圳醫院

．中山大學附屬第五醫院

．珠海市人民醫院

．佛山市第一人民醫院

．南方醫科大學第八附屬醫院

．惠州市中心人民醫院

．中山市中醫院

．江門市中心醫院

．肇慶市第一人民醫院

即將再有12間內地三級甲等醫院陸續能使用長者醫療券（圖片來源：政府新聞處）

政府數據指出，截至 2025 年 3 月底，逾十三萬名合資格長者曾在「試點計劃」下醫療機構使用醫療券支付門診醫療護理服務費用，達成二萬四千多宗交易，並由 2024 年 6 月 28 日首家試點醫療機構投入服務後至2025年5月初，衞生署僅接獲三宗投訴，經調查後並無發現違反醫療券計劃的規定，反映「試點計劃」下的大灣區醫療機構提供的牙科服務有高品質的護理水平。

政府甄選的能使用醫療券的大灣區醫療機構，提供的牙科服務具有高品質保障。

愛康健的牙科醫療服務受政府認可，2024內地醫療券使用量冠軍

根據香港特區政府數據，深圳愛康健口腔醫院在2024年「長者醫療券大灣區試點計劃」中，醫療券使用量及申領金額均位列榜首，申領金額達77%，共8903宗申請。愛康健齒致力於以合理的價格提供高品質的牙科醫療服務，過去30年已累計獲得超過100萬人次選擇，是公認為可靠的深圳牙科服務機構之一。而計劃名單內的機構均受政府監管，衛生署與內地衛生當局建立了監管機制並定期進行視察，港人北上光顧牙科服務不再需要擔憂其醫療水平，相反有兩地共同規管，能進一步提升診療質素。

深圳愛康健口腔醫院深受北上長者信賴，在2024年醫療券使用量達8千多宗及申領金額佔「長者醫療券大灣區試點計劃」77%，位列榜首。

港人北上大熱 愛康健進口種植牙¥3,680/顆套餐 睇牙CP值高

一般來說，香港單顆植牙的費用約$18,000-$40,000，作為政府認可的專業牙科醫療機構兼醫療券使用量冠軍，愛康健13間分店均提供一款進口種植牙¥3,680/顆套餐，深受香港市民歡迎。當中已包括手術費、材料費、植體、臨時基台、修復基台、烤瓷牙冠，而且沒有隱藏收費及抬高價格，更可選擇用醫療券及分期付款，為港人減輕經濟負擔。套餐同時提供免費植牙前CT檢查及諮詢，子女可陪同父母一起前往任何分店了解牙齒情況再作決定。

香港官方愛康健電話、WhatsApp、微信：69338128

愛康健13分店分佈：羅湖口岸、福田口岸、深圳灣口岸、蓮塘口岸

愛康健營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診）

愛康健網頁： https://ckjhk.com/

愛康健進口種植牙¥3,680/顆，已包括手術費、材料費、植體、臨時基台、修復基台、烤瓷牙冠。優惠有效期至2025年6月30日。

劣質植牙可能會引發骨質流失，而後續的治療費用有機會達數萬元。牙齒是伴隨我們一生的重要器官，謹慎選擇可靠的醫生和種植體材質，可以有效避免不必要的皮肉之苦、時間和金錢損失。

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