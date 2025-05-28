危疾幾「危」先有得保?AXA安盛「愛唯守」超前保障為早期風險把關

常言道「預防勝於治療」，但早前一項調查¹顯示，近九成受訪者表示不是十分了解自己的健康狀況。年輕人往往容易忽視身體健康問題，以為購買了危疾保險就能獲得足夠的保障？然而，在申請賠償時，卻可能發現計劃並不涵蓋前期治療或早期危疾。與其在問題發生時才詢問「點部署？」，不如提前為健康做足保障，選擇一份能真正超前部署的危疾保險。不論是年輕人尋找終身保障，或是準媽媽為寶寶及早準備，AXA安盛推出的「愛唯守危疾保障」系列（「愛唯守」）都能超前關顧您的健康，並持續提供復康路上的支援，全程守護。



隨著醫學的進步，定期進行身體檢查往往能幫助我們及早發現危疾的先兆，及早治療。不過，市面並非所有危疾保險都能提供充分的保障，通常只著重於嚴重疾病的賠償，而忽略了前期支援或非嚴重疾病方面的賠償，讓市民除了要承擔治療或手術費用外，還可能錯過關鍵的治療時機。

針對香港都市病 支援早期治療 降低病情惡化風險

「愛唯守」與坊間危疾保險最大的不同之處在於其保障覆蓋早期風險狀況，包括香港人較常見的三大風險症狀：大腸息肉（鋸齒狀腺瘤／息肉）、乳房癌前病變和心肌病（早期擴張型）。約七成大腸癌是由息肉演變而成²，長時間久坐、不規律飲食及多肉少菜的上班族更是高危族群。如能在早期發現並切除息肉，便能大大降低患上大腸癌的風險。此外，女性常見的乳腺增生等乳房癌前病變也有可能演變成乳癌；擴張型心肌病變則可能惡化成心臟衰竭。而「愛唯守」在早期治療階段便為客戶提供賠償，確保保障的全面性。

「升級版」全面支援癌症治療 家族病史高危人士必備

除了超前關顧，「愛唯守」的危疾保障非常全面，涵蓋72種非嚴重疾病，包括原位癌、早期心肌病等；同時亦保障63種嚴重疾病，如癌症、心臟病發作及中風等，保障直至被保人100歲。

「愛唯守」的總保障高達基本保額的1000%，已足夠一般市民對危疾保險的需求。但如果您想加強癌症保障，可以考慮投保總保障高達基本保額1300%的「愛唯守危疾保障（升級版）」（「升級版」）。「升級版」除了同樣擁有基本保額100%的嚴重疾病保險賠償外，亦包含為癌症而設的持續賠償選項。如一年後不幸遇上癌細胞擴散、癌症持續，又或確診新癌症，「愛唯守」將提供持續癌症保險賠償，每月可獲得基本保額的5%作賠償，並將會提供長達100個月。此外，「升級版」更特別增設第三或第四期癌症的額外即時支援保險賠償，每月可獲相等於基本保額的5%作賠償，長達11個月，配合即時支援保險賠償可享長達111個月現金支援，確保您在抗癌的道路上獲得長期的經濟支持。

「愛寶保」貼心守護準媽媽和寶寶 保障涵蓋未知的先天性病況

準媽媽除了為即將到來的新生命作好準備外，亦希望為寶寶提供周全的健康保障。無論是「愛唯守危疾保障」或「愛唯守危疾保障（升級版）」都特別設有「愛寶保」版本，從媽媽懷孕18週開始提供超前保障，包括為未被發現的先天性病況提供賠償。寶寶在出生後的60天内也會獲得40%³危疾保障，60天後則可享有全數的危疾保障，讓父母更加安心。

在懷孕期間，媽媽的身體會承受各種不適，或會引發各種病症，「愛寶保」為懷孕和分娩期間出現胎盤早剝、胎盤植入或羊水栓塞等妊娠併發症提供保障。同時，「愛寶保」也會為父母因產後抑鬱而接受精神科專科醫生或註冊心理學家的診治提供最多50次的就診保險賠償，每次賠償上限為2,000港元，總額可達10萬港元。

把握投保機會 享高達5個月保費回贈

除了全方位危疾支援，「愛唯守」作為分紅壽險計劃，還同時提供透過保證現金價值及非保證終期紅利，讓客戶獲得健康保障的同時，也能為財富增值。

另外，於指定期間購買「愛唯守危疾保障」或「愛唯守危疾保障（升級版）」，只要所購計劃或搭配指定計劃後的總保障金額符合指定要求，即有機會獲享高達5個月保費回贈，以及特別獎賞門診服務。立即把握投保機會！

1. 調查由AXA安盛委託市場研究調查機構YouGov於2024年4月進⾏，主要研究有關港人對了解自身健康及壓力狀況，共有1,035位年齡介乎18⾄50歲的受訪者參與。

2. AM730 （2021年12月7日）http://bit.ly/4e68TlW

3. 「愛唯守危疾保障 - 愛寶保」 / 「愛唯守危疾保障（升級版）- 愛寶保」受保疾病之賠償包括首10年額外保障保險賠償及首年愛寶保障保險賠償。於孩子出生後必須於第一個保單週年日的14天前完成新生兒登記，並遞交相應的出生證明，否則保單將於第一個保單週年日終止。

註:

產品及推廣計劃受條款及細則約束，詳情請參閱產品說明書、保單條款及推廣計劃小冊子。

「愛唯守危疾保障」及「愛唯守危疾保障 - 愛寶保」

計劃詳情：https://www.axa.com.hk/zh/total-assure-critical-illness

「愛唯守危疾保障（升級版）」及「愛唯守危疾保障（升級版）- 愛寶保」

計劃詳情：https://www.axa.com.hk/zh/total-assure-plus-critical-illness

（資料由客戶提供）