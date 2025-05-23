腫瘤搞到一食就嘔 無需做手術 超聲波引導胃腸吻合

發生在上消化系統的癌症，例如胃癌、十二指腸癌、胰臟癌等，若腫瘤的位置阻塞了胃部出口，令食物無法通過，病人便無法進食， 醫學上稱為「惡性胃出口阻塞」。這時醫生既要決定如何處理腫瘤，也要解決胃出口阻塞的問題，務求令病人盡快恢復進食。



腸胃肝臟科專科醫生李玉棠指出，一旦出現胃出口阻塞，病人即使勉強進食後也會嘔吐，難以再下嚥，「當病人有疑似病徵，可先簡單照一張X光，若X光看見胃部膨脹，可能需要即時從鼻孔插管經過食道進入胃部進行引流，然後再做其他檢查例如胃鏡抽組織化驗等來確定是否癌症」。

若確定是癌症，跟著便要判斷是否適合做手術。「例如腫瘤未有轉移，也沒有牽涉太多重要的血管，便有較高機會可以手術處理。視乎腫瘤的大小決定切除部分胃部，甚至可能連十二指腸、 胰臟頭部、總膽管等一起切除，目的是達到根治。若診斷後發覺不適宜接受手術，便需進行舒緩性治療，首先解決胃出口阻塞的情況，之後再以藥物嘗試控制腫瘤」。

李醫生表示，相關舒緩性治療視乎腫瘤影響範圍，一般有三種做法：



1.透過胃鏡，在胃出口阻塞的位置放入一個金屬的網狀支架，穿過阻塞的位置，直達遠端十二指腸。支架放置並擴張後，食物便可以通過，暫時解決阻塞問題。「這做法的好處是相對簡單，弊處是由於支架是網狀結構，日子一久，腫瘤組織有機會穿過網眼在支架內生長，再造成阻塞。」李醫生說。

2.傳統「胃腸吻合術」，可以開放式手術或腹腔鏡微創手術進行。原理是用手術方法將胃部與小腸接上，完全繞過腫瘤阻塞部分， 造成一個約2cm大小的新出口，之後食物便由這出口直接進入小腸，不需要再經過十二指腸。「好處是不需經過腫瘤，另闢繞道，而腫瘤部分可以繼續接受化療、標靶等藥物治療。 弊處是即使採用微創方法，始終需要全身麻醉，腹部會有小傷口，並有一定的手術風險」。

3.超聲波內視鏡引導下的胃腸吻合術，「這是目前較新，亦逐漸成為常用的內視鏡舒緩方法。」李醫生表示，「首先內視鏡從食道進入胃部，到達阻塞的位置， 放入導管進入十二指腸，然後開始灌水令小腸膨脹， 令到在胃部的超聲波內視鏡可以直接觀察小腸。在超聲波引導下， 選擇胃部與小腸最接近的位置將特製支架穿過胃壁， 進入小腸。 這個新型支架兩端有像『菇傘』部份，張開後分別扣著胃壁和小腸壁，而『菇柄』是中空的，直徑約2cm，造成一條新通道，讓病人可以短時間內恢復進食」。

李醫生分享了以下曾經處理的個案：



一位91歲婆婆，住在西安，因為胃出口阻塞「逢食必嘔」，在西安進入醫院後，院方替她插喉引流並施以靜脈營養輸注，如是者住院兩個月， 未有改善。 家人最後以高鐵送病人到香港接受治療。抵港後翌日便接受了胃鏡檢查，證實胃出口被胃癌完全阻塞。 鑒於癌症已達後期，只能施以舒緩治療。李醫生為病人進行超聲波內視鏡引導下的胃腸吻合術， 手術時間只需30分鐘， 病人即日已可喝水，翌日恢復進食，數日後出院返回西安。

「這做法和傳統的胃腸吻合術非常近似，好處是它本身不是一個手術，只需以內視鏡進行，無需全身麻醉， 亦無需開傷口，只需在靜脈或監察麻醉下進行便可以。 此方法所需的時間更短，一般來說大約15 至30分鐘左右便可完成。中文大學醫學院在2024年曾在《刺針》雜誌發表報告，指出此方法比傳統十二指腸支架放置更為有效。 故此現時不少國家地區也參考中大的報告，接受它為更優勝的處理惡性胃出口阻塞的方法。」李醫生表示。